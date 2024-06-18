Обнаружена особенность, которая почти гарантирует развитие болезни Альцгеймера

Риски получить диагноз «болезнь Альцгеймера» выше у тех, чьи ближайшие родственники страдали от этой самой популярной разновидности приобретенной деменции. Но, оказывается, есть разница — у матери или отца было это неизлечимое нейродегенеративное заболевание.
Новое исследование предполагает, что у вас может быть больше шансов заболеть болезнью Альцгеймера, если такая болезнь диагностирована именно у матери, а не у отца. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетса,
Семейная история
Ученые проанализировали снимки мозга нескольких тысяч людей старше 70 лет, не имеющих когнитивных нарушений. Ученые искали амилоидные бляшки — скопления токсичного белка, который считается маркером болезни Альцгеймера. Они накапливаются незаметно и нарушают связь между клетками мозга. Оказалось, у кого их уровень выше, есть семейный анамнез этого заболевания по материнской линии.
Также уровни амилоида выше среднего были у тех, чьи отцы столкнулись с болезнью Альцгеймера в возрасте младше 65 лет. Видимо, потому, что тогда к деменции человек предрасположен генетически.
Добавим, что если у вас мать, отец или ближайший родственник страдают болезнью Альцгеймера, то шансы, что заболевание разовьется и у вас, в 2–15 раз выше, добавляют исследователи. Предыдущие исследования также показали, что материнская линия может быть более влиятельной в передаче болезни, чем отцовская.
Тревожные симптомы
Среди знаменитостей, которые признались, что их близкие страдают от деменции, например, актеры Питер Галлахер и Крис Хемсворт. Альцгеймер был у матери Галлахера, диагноз ей поставили в 69 лет. У Хемсворта от этого заболевания страдал дедушка. Сам он признался, что в курсе, что генетически предрасположен к болезни.
Болезнь Альцгеймера обычно диагностируется у людей, отметивших семидесятилетие, но иногда встречается и у совсем молодых. Симптомы могут быть размыты, и в самом начале их вполне вероятно пропустить. Это:
проблемы с запоминанием недавних событий или разговоров;
повторение одних и тех же вопросов;
когда человек все время забывает, куда положил ту или иную вещь.
На более поздних стадиях болезнь вызывает потерю осознания окружающего, неспособность связно общаться и даже трудности с глотанием.