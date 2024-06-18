Обнаружена особенность, которая почти гарантирует развитие болезни Альцгеймера

Добавим, что если у вас мать, отец или ближайший родственник страдают болезнью Альцгеймера, то шансы, что заболевание разовьется и у вас, в 2–15 раз выше, добавляют исследователи. Предыдущие исследования также показали, что материнская линия может быть более влиятельной в передаче болезни, чем отцовская.