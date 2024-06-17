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Онкологи из Массачусетса открыли ген, который способен остановить распространение метастазов

Новые возможности лечения агрессивного рака поджелудочной железы и других видов метастатического рака, когда он начал давать метастазы, исследуют ученые в США. Они научились выключать ген, который помогает раковым клеткам распространяться по организму.

17 июня 2024Обсудить
лечение, рак, онкология
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iStockphoto

Многие раковые опухоли можно устранить с помощью операции, химиотерапии, облучения и других методов лечения. Но как только рак дает метастазы в другие части тела, остановить его становится намного труднее. Метастатический рак — это четвертая стадия заболевания. Метастатические раковые клетки распространяются чаще всего на лимфатические узлы, печень, легкие, кости. Именно они — причина 90% случаев смерти от онкологии.

Ученые всего мира уже давно изучают адаптивные механизмы метастатических раковых клеток, чтобы научиться останавливать распространение опухоли. Прорыв сделали ученые из онкоцентра в Массачусетсе (Mass General Cancer Center), пишет издание Neuro Science News. Они нашли ген метастазирования рака и научились его отключать. Это дает новые возможности для лечения такой сложной и агрессивной разновидности онкологии, как аденокарцинома поджелудочной железы и метастатического рака в целом.

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Надежда есть

Ученые впервые сравнили закономерности экспрессии генов в первичных и метастатических опухолях у мышей с раком поджелудочной железы и молочной железы. Идентифицировав различные гены, экспрессия которых увеличивается в метастатических опухолевых клетках, исследователи заставили замолчать каждый ген по отдельности.

Так был обнаружен особый ген Gstt1, который влияет на распространение метастатических клеток в организме, но от которого не зависит рост первичной опухоли.

«Его ингибирование (подавление. — Прим. ред.) приводит к полной регрессии макрометастатических опухолей», — заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Cell Biology. Таким образом, если отключить определенный ген в клетках, они перестают расти и распространяться.

Сначала ученые смогли подавить ген Gstt1 у мышей, а позже получили положительный результат на человеческих клетках.

«Полученные результаты могут привести к новым стратегиям лечения метастатических заболеваний. Это будет особенно важно для рака поджелудочной железы, при котором у большинства пациентов при первоначальном диагнозе обнаруживаются метастазы», — заявил доктор наук Рауль Мостославский, один из авторов исследования.

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Лекарство против рака

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что в России создают революционную вакцину от рака, которая уже успешно работает на мышах. Она основана на мРНК. Лекарство разрабатывают в Центре имени Гамалеи, где создавали «Спутник». Вакцина будет персонифицированной — под конкретного пациента и опухоль. Лекарство будет обучать иммунную систему распознавать и уничтожать злокачественные клетки.

Автор текста:Анна Майская
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