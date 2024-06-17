Онкологи из Массачусетса открыли ген, который способен остановить распространение метастазов

Многие раковые опухоли можно устранить с помощью операции, химиотерапии, облучения и других методов лечения. Но как только рак дает метастазы в другие части тела, остановить его становится намного труднее. Метастатический рак — это четвертая стадия заболевания. Метастатические раковые клетки распространяются чаще всего на лимфатические узлы, печень, легкие, кости. Именно они — причина 90% случаев смерти от онкологии.