Онкологи из Массачусетса открыли ген, который способен остановить распространение метастазов

Многие раковые опухоли можно устранить с помощью операции, химиотерапии, облучения и других методов лечения. Но как только рак дает метастазы в другие части тела, остановить его становится намного труднее. Метастатический рак — это четвертая стадия заболевания. Метастатические раковые клетки распространяются чаще всего на лимфатические узлы, печень, легкие, кости. Именно они — причина 90% случаев смерти от онкологии.
Ученые всего мира уже давно изучают адаптивные механизмы метастатических раковых клеток, чтобы научиться останавливать распространение опухоли. Прорыв сделали ученые из онкоцентра в Массачусетсе (Mass General Cancer Center),
Надежда есть
Ученые впервые сравнили закономерности экспрессии генов в первичных и метастатических опухолях у мышей с раком поджелудочной железы и молочной железы. Идентифицировав различные гены, экспрессия которых увеличивается в метастатических опухолевых клетках, исследователи заставили замолчать каждый ген по отдельности.
Так был обнаружен особый ген Gstt1, который влияет на распространение метастатических клеток в организме, но от которого не зависит рост первичной опухоли.
«Его ингибирование (подавление. — Прим. ред.) приводит к полной регрессии макрометастатических опухолей», — заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале
Сначала ученые смогли подавить ген Gstt1 у мышей, а позже получили положительный результат на человеческих клетках.
«Полученные результаты могут привести к новым стратегиям лечения метастатических заболеваний. Это будет особенно важно для рака поджелудочной железы, при котором у большинства пациентов при первоначальном диагнозе обнаруживаются метастазы», — заявил доктор наук Рауль Мостославский, один из авторов исследования.
Лекарство против рака
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что в России создают революционную вакцину от рака, которая уже успешно работает на мышах. Она основана на мРНК. Лекарство разрабатывают в Центре имени Гамалеи, где создавали «Спутник». Вакцина будет персонифицированной — под конкретного пациента и опухоль. Лекарство будет обучать иммунную систему распознавать и уничтожать злокачественные клетки.