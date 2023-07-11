Не пускайте на самотек: 5 показателей здоровья, за которыми нужно регулярно следить всем

Чтобы проверить уровень холестерина и вовремя заметить опасное превышение, следует сдать кровь на анализ. Но не весь холестерин одинаковый, опасен только так называемый «плохой» — липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). Именно эти фракции холестерина могут приводить к образованию бляшек, которые закупоривают сосуды.