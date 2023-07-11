Не пускайте на самотек: 5 показателей здоровья, за которыми нужно регулярно следить всем

Какие обследования нужно проходить хотя бы раз в год, чтобы избавить себя от многих проблем в будущем, а иногда и спасти свою жизнь, «Доктору Питеру» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина.
Врач общей практики, эксперт «Гемотест»
Анализ на холестерин и триглицериды в крови
Холестерин — вещество, жизненно необходимое организму. Однако, когда его слишком много, ситуация становится опасной. Излишки холестерина скапливаются в стенках сосудов, их просвет сужается, развивается атеросклероз, а также увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы проверить уровень холестерина и вовремя заметить опасное превышение, следует сдать кровь на анализ. Но не весь холестерин одинаковый, опасен только так называемый «плохой» — липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). Именно эти фракции холестерина могут приводить к образованию бляшек, которые закупоривают сосуды.
«Кроме холестерина, необходимо проверять триглицериды. Они, как и „плохой“ холестерин, провоцируют появление бляшек», — объясняет врач.
Если по результатам анализов показатели превышают допустимые значения, врач может назначить диету или выпишет липидоснижающие препараты — статины. Однако лучшая профилактика высокого уровня плохого холестерина и триглицеридов ㅡ это здоровый образ жизни, то есть сбалансированное и разнообразное питание, сон не менее 7 часов в сутки, регулярная физическая активность, отказ от алкоголя и курения.
Анализ на гормоны щитовидной железы
Щитовидная железа производит два значимых для человека гормона ― Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин). Они влияют практически на все системы организма. Если уровень гормонов разбалансирован, могут возникнуть различные неприятные симптомы — от набора веса до раздражительности и головной боли. Кроме того, пониженный уровень гормонов связывают с высоким риском сердечно-сосудистых патологий.
Чтобы проверить состояние щитовидной железы, сдают анализ крови на Т3 и Т4 свободный, а также на ТТГ — тиреотропный гормон, который регулирует выработку тиреоидных гормонов и поддерживает их на нужном уровне. Такие исследования помогают выявить проблемы в работе железы, но не позволяют установить их причину.
«Если по результатам исследований обнаружат отклонения, врач назначит дополнительные обследования, чтобы поставить точный диагноз», — говорит Елена Горина.
Анализ на сахар в крови
В этом исследовании измеряют уровень глюкозы. Это разновидность простого сахара и основной источник энергии для организма. Ее высокий уровень натощак — тревожный сигнал, который может свидетельствовать о сахарном диабете.
Часто патология развивается незаметно, а без лечения постепенно прогрессирует и может стать причиной других проблем со здоровьем — от сердечно-сосудистых заболеваний до слепоты. Риск заболеть выше при постоянном высоком давлении, у людей с лишним весом и патологиями сердца.
В норме содержание глюкозы в крови натощак не превышает 3,5–5,5 ммоль/л. Показатели выше — это уже признак диабета или преддиабета. Такие заболевания наносят организму существенный урон и могут привести к проблемам с почками, сердцем, нервной системой.
«Но все это можно предотвратить, если заметить патологию на ранней стадии, когда повреждение сосудов еще незначительное. У современных врачей достаточно эффективных препаратов и методик для лечения», — рассказала врач.
Общий анализ крови
Это базовое исследование, которое позволяет оценить состояние здоровья и выявить большой спектр отклонений, в том числе анемию, инфекции, хронический воспалительный процесс. В ходе анализа измеряют содержание различных компонентов крови: красных кровяных телец (эритроцитов) и содержащегося в них белка гемоглобина, с помощью которого клетки переносят кислород, белых клеток крови (лейкоцитов), которые борются с инфекциями, и клеток, ответственных за свертывание крови и заживление ран (тромбоцитов).
«Общий анализ крови — одно из наиболее часто назначаемых медицинских исследований. И неспроста. Дело в том, что по его результатам врач может заподозрить причину абсолютно разных проблем — от диареи до внезапного появления синяков», — уточняет Елена Горина.
Измерение артериального давления
Повышенное давление, или артериальная гипертензия, — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Поэтому за давлением нужно следить регулярно, особенно тем, у кого в семье были случаи подобных патологий или распространена гипертония.
Нормальным считается давление, не превышающее 140/90. Все, что находится выше, — признак артериальной гипертонии. На ранних стадиях у нее нет симптомов, поэтому заметить отклонение можно, только регулярно измеряя давление. Основные симптомы прогрессирующей гипертонии — головная боль, одышка, слабость, онемение пальцев рук и ног. Если они появляются регулярно, то нужно обязательно идти к врачу.
«Скорее всего, потребуется измерение артериального давления несколько раз в день. Это важно, потому что гипертония опасна развитием осложнений, например атеросклероза, инфаркта и инсульта», — предупреждает врач.