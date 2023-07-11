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Не пускайте на самотек: 5 показателей здоровья, за которыми нужно регулярно следить всем

Есть целый список анализов, которые время от времени стоит сдавать всем. Их диагностическую роль очень сложно переоценить, так как по результатам можно предупредить многие серьезные заболевания сердца и сосудов.

11 июля 2023
5 показателей здоровья, за которыми нужно регулярно следить
Источник:
IStockphoto

Какие обследования нужно проходить хотя бы раз в год, чтобы избавить себя от многих проблем в будущем, а иногда и спасти свою жизнь, «Доктору Питеру» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

Елена Горина
Терапия

Врач общей практики, эксперт «Гемотест»

Анализ на холестерин и триглицериды в крови

Холестерин — вещество, жизненно необходимое организму. Однако, когда его слишком много, ситуация становится опасной. Излишки холестерина скапливаются в стенках сосудов, их просвет сужается, развивается атеросклероз, а также увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы проверить уровень холестерина и вовремя заметить опасное превышение, следует сдать кровь на анализ. Но не весь холестерин одинаковый, опасен только так называемый «плохой» — липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). Именно эти фракции холестерина могут приводить к образованию бляшек, которые закупоривают сосуды.

«Кроме холестерина, необходимо проверять триглицериды. Они, как и „плохой“ холестерин, провоцируют появление бляшек», — объясняет врач.

Если по результатам анализов показатели превышают допустимые значения, врач может назначить диету или выпишет липидоснижающие препараты — статины. Однако лучшая профилактика высокого уровня плохого холестерина и триглицеридов ㅡ это здоровый образ жизни, то есть сбалансированное и разнообразное питание, сон не менее 7 часов в сутки, регулярная физическая активность, отказ от алкоголя и курения.

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Анализ на гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа производит два значимых для человека гормона ― Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин). Они влияют практически на все системы организма. Если уровень гормонов разбалансирован, могут возникнуть различные неприятные симптомы — от набора веса до раздражительности и головной боли. Кроме того, пониженный уровень гормонов связывают с высоким риском сердечно-сосудистых патологий.

Чтобы проверить состояние щитовидной железы, сдают анализ крови на Т3 и Т4 свободный, а также на ТТГ — тиреотропный гормон, который регулирует выработку тиреоидных гормонов и поддерживает их на нужном уровне. Такие исследования помогают выявить проблемы в работе железы, но не позволяют установить их причину.

«Если по результатам исследований обнаружат отклонения, врач назначит дополнительные обследования, чтобы поставить точный диагноз», — говорит Елена Горина.

Анализ на сахар в крови

В этом исследовании измеряют уровень глюкозы. Это разновидность простого сахара и основной источник энергии для организма. Ее высокий уровень натощак — тревожный сигнал, который может свидетельствовать о сахарном диабете.

Часто патология развивается незаметно, а без лечения постепенно прогрессирует и может стать причиной других проблем со здоровьем — от сердечно-сосудистых заболеваний до слепоты. Риск заболеть выше при постоянном высоком давлении, у людей с лишним весом и патологиями сердца.

В норме содержание глюкозы в крови натощак не превышает 3,5–5,5 ммоль/л. Показатели выше — это уже признак диабета или преддиабета. Такие заболевания наносят организму существенный урон и могут привести к проблемам с почками, сердцем, нервной системой.

«Но все это можно предотвратить, если заметить патологию на ранней стадии, когда повреждение сосудов еще незначительное. У современных врачей достаточно эффективных препаратов и методик для лечения», — рассказала врач.

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Общий анализ крови

Это базовое исследование, которое позволяет оценить состояние здоровья и выявить большой спектр отклонений, в том числе анемию, инфекции, хронический воспалительный процесс. В ходе анализа измеряют содержание различных компонентов крови: красных кровяных телец (эритроцитов) и содержащегося в них белка гемоглобина, с помощью которого клетки переносят кислород, белых клеток крови (лейкоцитов), которые борются с инфекциями, и клеток, ответственных за свертывание крови и заживление ран (тромбоцитов).

«Общий анализ крови — одно из наиболее часто назначаемых медицинских исследований. И неспроста. Дело в том, что по его результатам врач может заподозрить причину абсолютно разных проблем — от диареи до внезапного появления синяков», — уточняет Елена Горина.

Измерение артериального давления

Повышенное давление, или артериальная гипертензия, — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Поэтому за давлением нужно следить регулярно, особенно тем, у кого в семье были случаи подобных патологий или распространена гипертония.

Нормальным считается давление, не превышающее 140/90. Все, что находится выше, — признак артериальной гипертонии. На ранних стадиях у нее нет симптомов, поэтому заметить отклонение можно, только регулярно измеряя давление. Основные симптомы прогрессирующей гипертонии — головная боль, одышка, слабость, онемение пальцев рук и ног. Если они появляются регулярно, то нужно обязательно идти к врачу.

«Скорее всего, потребуется измерение артериального давления несколько раз в день. Это важно, потому что гипертония опасна развитием осложнений, например атеросклероза, инфаркта и инсульта», — предупреждает врач.

Автор текста:Алена Парецкая
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