Не доводите до синяков: эксперт Минакова рассказала, как правильно делать вакуумный массаж

Перед началом процедуры необходимо очистить кожу тоником и нанести масло или крем, чтобы улучшить скольжение банок. Для лица лучше использовать масло виноградной косточки или специальный массажный крем.

Возьмите банку или аппарат и приложите к коже, создавая вакуум. Двигайте банку по массажным линиям, избегая области вокруг глаз, носа и губ. На лице делайте массаж легкими круговыми движениями, а на теле — более интенсивными.

Чтобы понять, правильно ли вы делаете массаж, обратите внимание на свои ощущения. Не допускайте появления боли и дискомфорта. Кожа во время процедуры слегка покраснеет, но синяков и кровоподтеков быть не должно . Если у вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту.

Длительность сеанса вакуумного массажа также может варьироваться в зависимости от области воздействия, целей массажа и выбранной техники. В среднем сеанс длится от 30 минут до 1 часа.