Не доводите до синяков: эксперт Минакова рассказала, как правильно делать вакуумный массаж

Вакуумный массаж — одна из процедур, которую можно выполнять дома своими руками. Нужна лишь специальная банка, немного времени и правильный настрой. Чем полезен вакуумный массаж и как после него не остаться с синяками — узнали у эксперта.
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«Вакуумный массаж — это уникальная процедура, которая используется для улучшения кровообращения, повышения тонуса кожи и мышц, а также для борьбы с целлюлитом», — говорит массажист Светлана Минакова.
Этот массаж может быть полезен при различных проблемах со здоровьем, таких как боли в спине, шее или суставах.
Семь полезных свойств вакуумного массажа
Улучшает кровообращение. Вакуумный массаж стимулирует кровообращение, что помогает доставлять кислород и питательные вещества к тканям и органам. В результате и общее состояние здоровья улучшается.
Уменьшает отеки. Массаж помогает вывести лишнюю жидкость из тканей, что особенно полезно при отеках ног, рук или лица.
Уходят усталость и напряжение. Массаж помогает расслабить мышцы, а также снизить уровень стресса, что скажется на качестве сна и общем самочувствии.
Укрепляет иммунитет. Стимуляция лимфатической системы помогает организму лучше бороться с инфекциями и вирусами.
Снижает боль. Массаж может помочь уменьшить боль в мышцах и суставах, связанную с накоплением токсинов.
Улучшает состояние кожи. Благодаря выведению токсинов и улучшению кровообращения кожа становится более гладкой и подтянутой. Кроме того, вакуумный массаж стимулирует выработку коллагена и эластина, которые отвечают за эластичность и упругость кожи.
Оздоравливает весь организм. Регулярный массаж помогает общему укреплению здоровья и повышению жизненного тонуса.
Как работает вакуумный массаж?
Вакуумный массаж применяют как для тела, так и для лица. Для процедуры понадобятся специальные банки или аппарат, создающий вакуум. Благодаря этому кровь приливает к поверхности кожи, улучшая кровообращение и питание тканей.
Банки могут быть разных размеров и форм, в зависимости от того, какую часть тела вы хотите массировать.
Перед началом процедуры необходимо очистить кожу тоником и нанести масло или крем, чтобы улучшить скольжение банок. Для лица лучше использовать масло виноградной косточки или специальный массажный крем.
Возьмите банку или аппарат и приложите к коже, создавая вакуум. Двигайте банку по массажным линиям, избегая области вокруг глаз, носа и губ. На лице делайте массаж легкими круговыми движениями, а на теле — более интенсивными.
Чтобы понять, правильно ли вы делаете массаж, обратите внимание на свои ощущения. Не допускайте появления боли и дискомфорта. Кожа во время процедуры слегка покраснеет, но синяков и кровоподтеков быть не должно. Если у вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту.
Длительность сеанса вакуумного массажа также может варьироваться в зависимости от области воздействия, целей массажа и выбранной техники. В среднем сеанс длится от 30 минут до 1 часа.
Не рекомендуется делать вакуумный массаж перед выходом на улицу, особенно в холодное время года. Лучше всего проводить процедуру вечером, перед сном. Это поможет расслабиться и снять напряжение после трудового дня.
Вакуумный массаж противопоказан при следующих состояниях:
кожные заболевания (экзема, дерматит, псориаз);
варикозное расширение вен;
тромбофлебит;
беременность;
гипертония;
сахарный диабет;
инфекционные заболевания.
Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед проведением процедуры. Частота проведения вакуумного массажа зависит от ваших целей и состояния здоровья.
Обычно рекомендуется проводить курс из 10–15 процедур с интервалом в несколько дней. Однако перед началом курса лучше проконсультироваться с врачом или специалистом по массажу.