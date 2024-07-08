Уделите особое внимание именно восстановлению во время сна. Если вас беспокоят постоянные боли в шейном отделе, возможно, стоит задуматься о замене подушки, матраса или даже кровати. Когда во время сна вы находитесь в неестественном и некомфортном положении, то весь следующий день вы будете испытывать дискомфорт и зажатость во всех отделах позвоночника и не только.