Не дает симптомов, вылечить нельзя: что известно о болезни, которая убила королеву Елизавету II

Ни для кого не секрет, что у обеспеченных людей есть все возможности для того, чтобы вести здоровый образ жизни, получать лучшую медицинскую помощь и дожить до глубокой старости. Однако, увы, даже за все деньги мира не купить защиту от всех болезней. Одна из самых влиятельных женщин нашей эпохи — королева Елизавета II — 8 сентября ушла из жизни в возрасте 96 лет. Джайлс Брандрет, друг принца Филиппа, супруга Елизаветы II, заявил, что королева на самом деле скончалась от редкой формы рака — множественной миеломы.

Что это за болезнь — миелома? И как ее обнаружить? Рассказывает онколог Станислав Волченков.