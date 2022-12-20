Не дает симптомов, вылечить нельзя: что известно о болезни, которая убила королеву Елизавету II

Ни для кого не секрет, что у обеспеченных людей есть все возможности для того, чтобы вести здоровый образ жизни, получать лучшую медицинскую помощь и дожить до глубокой старости. Однако, увы, даже за все деньги мира не купить защиту от всех болезней. Одна из самых влиятельных женщин нашей эпохи — королева Елизавета II — 8 сентября ушла из жизни в возрасте 96 лет. Джайлс Брандрет, друг принца Филиппа, супруга Елизаветы II, заявил, что королева на самом деле скончалась от редкой формы рака — множественной миеломы.
Что это за болезнь — миелома? И как ее обнаружить? Рассказывает онколог Станислав Волченков.
Что есть что
Множественная миелома поражает плазматические клетки. Плазматические клетки участвуют в выработке антител — это специальные белковые субстанции, которые участвуют в реакциях защиты организма от инфекций и в противоопухолевом ответе.
Опухолевые клетки вырабатывают аномальные антитела в большом количестве, которые накапливаются в крови и плохо выводятся почками. Плохая почечная экскреция возникает из-за того, что эти белковые частицы достаточно крупного размера и не могут пройти через фильтрационные поры в почках.
Другие виды заболеваний системы кроветворения, такие как лимфома и лейкоз, связаны с нарушениями в работе и делении других кроветворных клеток. И их клиническая картина будет несколько отличаться от множественной миеломы.
Симптомы и признаки
На ранних стадиях миелома может не вызывать никаких симптомов. Часто множественная миелома может стать случайной находкой, например при сдаче клинического и биохимического анализа крови.
В случае развития развернутой симптоматики первым симптомом болезни может стать боль в костях: часто в позвоночнике, ребрах. Учитывая, что множественная миелома сопровождается деструкцией кости у таких пациентов, признаками заболевания могут стать также переломы.
Частое нарушение — анемия, которая проявляется общей слабостью, повышенной утомляемостью. Также, учитывая патогенез заболевания, у пациента может повышаться уровень кальция в крови, что приводит к болям в животе, нарушению моторики кишки, сильной жажде.
Пациенты с миеломой часто сталкиваются с синдромом гипервязкости — то есть их кровь становится более густой. У человека с густой кровью часто кружится и болит голова, зрение затуманено. Другими проявлениями могут стать: кровоподтеки и необычные кровотечения, такие как частые носовые кровотечения, кровоточивость десен и обильные менструации.
Одним из самых страшных симптомов развития множественной миеломы может стать почечная недостаточность — она развивается при развернутой стадии заболевания.
Группы риска заболевания
Возраст. Риск множественной миеломы увеличивается с возрастом, и у большинства людей диагноз ставится после 60 лет.
Мужской пол. Мужчины более склонны к развитию заболевания, чем женщины.
Семейная история множественной миеломы. Если у брата, сестры или одного из родителей была множественная миелома, то у вас риск заболевания считается повышенным.
В личном анамнезе моноклональная гаммапатия не установленной значимости (MGUS). Множественная миелома почти всегда начинается с MGUS, поэтому наличие этого состояния увеличивает риск.
Моноклональная гаммапатия, или парапротеинемия, — это сборное наименование целого класса заболеваний, при котором происходит патологическая секреция аномальных, измененных по химическому строению, молекулярной массе или иммунологическим свойствам иммуноглобулинов (гамма-глобулинов) одним клоном плазматических клеток или B-лимфоцитов.
Эти иммуноглобулины затем нарушают функции тех или иных органов и систем, например почек, что и приводит к развитию симптомов заболевания.
Диагностика
Программ скрининга множественной миеломы нет, так как это очень редкая болезнь. Но заподозрить развитие множественной миеломы возможно при рутинной сдаче анализов крови, в частности в биохимическом анализе крови могут насторожить: высокий уровень общего белка, иммуноглобулинов, кальция, высокий уровень креатинина в моче, также часто повышен уровень общего белка. В общем анализе крови часто обнаруживают анемию, высокую СОЭ.
При обнаружении сомнительных изменений в биохимическом анализе крови, общем анализе мочи пациенту потребуются дополнительные уточняющие исследования. Например, врач может назначить биопсию и FISH анализ костного мозга. Также для диагностики болезни используют МРТ, ПЭТ и КТ.
Лечение
Миелому нельзя вылечить, но можно контролировать в течение длительного времени, достигая долгой ремиссии заболевания. Новые методы терапии привели к большему количеству выживших после миеломы, чем когда-либо до. Для большого числа людей сегодня миелома является хронической медицинской проблемой.
Основной вид лечения множественной миеломы — это химиотерапия, которая может быть дополнена лучевой терапий, а также высокодозной химиотерапией с трансплантацией костного мозга. Стандартные варианты лечения включают также следующие виды терапии:
Таргетная терапия направлена на воздействие на определенные мишени в опухолевых клетках, что приводит к их гибели.
Иммунотерапия использует иммунную систему человека для борьбы с раком. Иммунная система может не распознать рак, потому что раковые клетки вырабатывают белки, которые помогают им скрываться от клеток иммунной системы. Иммунотерапия работает таким образом, что иммунные клетки начинают распознавать опухолевые клетки и уничтожать их.
Химиотерапия использует лекарства для уничтожения раковых клеток. Препараты убивают быстрорастущие клетки, в том числе клетки миеломы. Высокие дозы химиотерапевтических препаратов используются перед трансплантацией костного мозга.
Кортикостероиды регулируют иммунную систему, чтобы контролировать воспаление в организме. Они также активны в отношении клеток миеломы.
Трансплантация костного мозга, также известная как трансплантация стволовых клеток, представляет собой процедуру по замене больного костного мозга здоровым костным мозгом.
Перед трансплантацией костного мозга из крови больного берут кроветворные стволовые клетки. Затем пациент получает высокие дозы химиотерапии, чтобы разрушить больной костный мозг, после чего стволовые клетки возвращают, где они попадают в кости и начинают восстанавливать костный мозг.
Трансплантация костного мозга проводится у нас в стране в специализированных медицинских центрах, в том числе и в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.
Радиационная терапия, или лучевая терапия, использует мощные энергетические лучи из таких источников, как рентгеновские лучи и протоны, для уничтожения раковых клеток. Ее можно использовать для быстрого уменьшения клеток миеломы в определенной области — например, когда скопление аномальных плазматических клеток образует опухоль (плазмоцитому), вызывающую боль или разрушающую кость.