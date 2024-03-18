Не балетки и не кроссовки: врач Шишкин назвал лучший вид обуви для людей с варикозом

Гемодинамика в ногах происходит в особом режиме: движение крови к тканям идет по артериям под давлением, которое создает сердечная мышца. А вот возвращается кровь по венам к сердцу за счет сложного механизма. Влияют на это «присасывающее» действие сердца, тонус венозных стенок, создаваемый их гладкомышечными клетками, и активная работа мышц, которые окружают венозные стенки, помогая крови против силы гравитации подниматься к сердцу. Это работа так называемой мышечной помпы.