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Исследование Университета Ёнсе: косточки винограда помогают облегчить боль при варикозе

По мнению ученых, это средство способно заменить привычные компрессионные бинты. Его эффективность удалось доказать опытным путем.

2 августа 2023
варикоз
Источник:
iStockphoto

Варикоз — болезнь крайне неприятная. Мало того, что выглядит расширение вен не слишком приглядно, так еще и болезненные ощущения в ногах вызывает. Причем в последние годы этот недуг стремительно молодеет: все чаще и чаще с варикозом сталкиваются мужчины и женщины до 30 лет.

Впрочем, есть одно средство, которое можно считать альтернативой компрессионным чулкам и другим стандартным методам лечения. Речь идет об экстракте виноградной косточки.

Факторы риска развития варикоза:

  • сидячий образ жизни и дефицит движения;

  • работа на ногах;

  • беременность;

  • чрезмерные физические нагрузки;

  • неправильная обувь;

  • длительные путешествия на самолете или продолжительные поездки на машине;

  • неправильное питание и лишний вес.

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О пользе экстракта сообщатся в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Medicine. Ученые из Университета Ёнсе в Южной Корее провели эксперимент с участием 23 пациентов и выяснили, что виноградная косточка способна усилить кровоток в пораженной области, снимая неприятные симптомы. Результат был впечатляющим: кровь текла почти на 5 см в секунду быстрее после приема средства. Это на 2-3 секунды быстрее, чем при ношении компрессионных колготок или бинтов.

Дело в том, что в экстракте семян винограда содержится антиоксидант проантоцианидин. Именно он делает сосуды более эластичными и позволяет крови перетекать свободней.

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Чего нельзя делать при варикозе

Если у вас диагностирован варикоз, придется скорректировать свой привычный рацион. Злоупотребление солеными продуктами, тяжелой пищей и быстрыми углеводами делают кровь более вязкой. Врачи также советуют отказаться от мясных наваристых бульонов, копченостей, консервов, сократить потребление сладостей и мучного.

Еще при варикозной болезни не рекомендуется принимать горячие ванны, посещать сауны и бани. Из-за таких процедур повышается температура тела и, как следствие, венозные сосуды расширяются, отток крови замедляется. Кроме того, загорать тоже не стоит. Наконец, людям с варикозным расширением вен категорически противопоказан массаж ног. О том, почему, а также о мерах профилактики, которые помогут защитить свое здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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