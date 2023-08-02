Исследование Университета Ёнсе: косточки винограда помогают облегчить боль при варикозе

Варикоз — болезнь крайне неприятная. Мало того, что выглядит расширение вен не слишком приглядно, так еще и болезненные ощущения в ногах вызывает. Причем в последние годы этот недуг стремительно молодеет: все чаще и чаще с варикозом сталкиваются мужчины и женщины до 30 лет.
Впрочем, есть одно средство, которое можно считать альтернативой компрессионным чулкам и другим стандартным методам лечения. Речь идет об экстракте виноградной косточки.
Факторы риска развития варикоза:
сидячий образ жизни и дефицит движения;
работа на ногах;
беременность;
чрезмерные физические нагрузки;
неправильная обувь;
длительные путешествия на самолете или продолжительные поездки на машине;
неправильное питание и лишний вес.
О пользе экстракта сообщатся в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале
Дело в том, что в экстракте семян винограда содержится антиоксидант проантоцианидин. Именно он делает сосуды более эластичными и позволяет крови перетекать свободней.
Чего нельзя делать при варикозе
Если у вас диагностирован варикоз, придется скорректировать свой привычный рацион. Злоупотребление солеными продуктами, тяжелой пищей и быстрыми углеводами делают кровь более вязкой. Врачи также советуют отказаться от мясных наваристых бульонов, копченостей, консервов, сократить потребление сладостей и мучного.
Еще при варикозной болезни не рекомендуется принимать горячие ванны, посещать сауны и бани. Из-за таких процедур повышается температура тела и, как следствие, венозные сосуды расширяются, отток крови замедляется. Кроме того, загорать тоже не стоит. Наконец, людям с варикозным расширением вен категорически противопоказан массаж ног. О том, почему, а также о мерах профилактики, которые помогут защитить свое здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.