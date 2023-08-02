Исследование Университета Ёнсе: косточки винограда помогают облегчить боль при варикозе

Еще при варикозной болезни не рекомендуется принимать горячие ванны, посещать сауны и бани. Из-за таких процедур повышается температура тела и, как следствие, венозные сосуды расширяются, отток крови замедляется. Кроме того, загорать тоже не стоит. Наконец, людям с варикозным расширением вен категорически противопоказан массаж ног. О том, почему, а также о мерах профилактики, которые помогут защитить свое здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.