- Мы уже несколько лет закупаем у российских производителей металлоконструкции для остеосинтеза — скрепления между собой костных отломков, — объяснил Кучеев. — Они очень хорошего качества и по цене ниже импортных аналогов. Это и раньше было очень важно, так как по системе обязательного медицинского страхования есть порог того, что оплачивается территориальным фондом. Суммы ограничены, и надо их придерживаться.

Отечественные эндопротезы суставов тоже есть, но до всех изменений закупали все же импортные — из Индии, Германии, США .

- На рынке сейчас уже представлены отечественные эндопротезы, — рассказал ортопед Иван Кучеев. — Мы их использовали в ограниченном объеме, но по цене они, к сожалению, были почти такие же, как и импортные. При этом конкретно эти оказались чуть хуже по качеству, несущественно, но разница была.

В Госпитале успокаивают, что если импортные предложения слишком вырастут в цене, то врачи будут искать аналоги — отечественные или из Азии, конкретно, из Индии или Китая.

- Важно развеять убеждения против китайских протезов, китайские конструкции очень хорошего качества, — подчеркивает врач. — Конечно, мы предупреждаем наших пациентов о том, что собираемся им устанавливать. Многие могут почитать отзывы по ним в Интернете.