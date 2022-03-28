Сахар из магазинов, лекарство из аптек — это приметы нынешнего времени. В больницах тоже станет меньше пациентов, не потому что все немедленно вылечатся скупленными препаратами, а из-за того из госпиталей исчезнут необходимые конструкции и материалы. Особенно это коснется высокотехнологичной помощи, когда требуются импортные составляющие. Эти опасения начинают высказывать некоторые экономические аналитики.
Закупки на год вперед
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ортопед
- Хочу успокоить людей, на этот год все уже закуплено. Как правило, все контракты разыгрываются до 1 января, а закупаются необходимые материалы в начале года, — рассказал «Доктору Питеру» врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Иван Кучеев. — В этом году мы полностью обеспечены и металлоконструкциями, и эндопротезами. Более того, если будет увеличение планового объема, то мы сможем их докупить.
Обычно это нормальная практика для больниц. До 1 января на склады поступает запас необходимого оборудования минимум на полгода вперед. А за январь — и на весь год. Поэтому сейчас врачи работают в обычном режиме. Более того, именно в области протезирования вариант импортозамещения вполне реальный.
- Мы уже несколько лет закупаем у российских производителей металлоконструкции для остеосинтеза — скрепления между собой костных отломков, — объяснил Кучеев. — Они очень хорошего качества и по цене ниже импортных аналогов. Это и раньше было очень важно, так как по системе обязательного медицинского страхования есть порог того, что оплачивается территориальным фондом. Суммы ограничены, и надо их придерживаться.
Отечественные эндопротезы суставов тоже есть, но до всех изменений закупали все же импортные — из Индии, Германии, США.
- На рынке сейчас уже представлены отечественные эндопротезы, — рассказал ортопед Иван Кучеев. — Мы их использовали в ограниченном объеме, но по цене они, к сожалению, были почти такие же, как и импортные. При этом конкретно эти оказались чуть хуже по качеству, несущественно, но разница была.
В Госпитале успокаивают, что если импортные предложения слишком вырастут в цене, то врачи будут искать аналоги — отечественные или из Азии, конкретно, из Индии или Китая.
- Важно развеять убеждения против китайских протезов, китайские конструкции очень хорошего качества, — подчеркивает врач. — Конечно, мы предупреждаем наших пациентов о том, что собираемся им устанавливать. Многие могут почитать отзывы по ним в Интернете.
Да и вообще, доктор рекомендует ситуацию не драматизировать: «пока в цене ничего не выросло, а может и не вырастет, а может — упадет». Последнее оптимистичное предположение ортопед сделал на основании того, что доллар и евро упали на торгах.
Станут ли сокращать квоты?
Еще одной из тем, которую довольно активно обсуждают последнее время экономисты, это предположение, что выделенных на лечение сумм по квотам просто не хватит. Больницам либо придется пересматривать договор и сокращать количество пролеченных больных, или работать себе в убыток.
- Начнем с того, что суммы по квотам каждый год индексируются, — говорит Иван Кучеев. — А цены на закупку протезов и конструкций в нашем случае не менялись уже несколько лет. Конечно, где-то затраты на операцию могут увеличиваться, но это ничем не грозит нашим пациентам. Бывают случаи, когда мы не укладываемся в квоту, если требуется закупить индивидуальный протез, например, но есть возможность компенсировать эту сумму благодаря более простому случаю.
Так что никакого сокращения приема опасаться не стоит. Квоты выделены, материалы закуплены.
- Операции не остановятся, мы все так же будем их проводить, — обещает врач. — Найдем варианты закупок хороших качественных конструкций, если это потребуется.
По мнению ортопеда, сейчас на рынке довольно интересная ситуация.
Если кто-то будет повышать цену или кто-то уйдет, желающих занять эту нишу будет больше, чем тех, кто ее покинул.
- По тазобедренным суставам сейчас 50 процентов приходится на Германию, 50 процентов на США, по коленным суставам — 50 процентов Индия, 50 процентов — США, — привел данные статистики Иван Кучеев. — Но это не значит, что только их надо ставить. Есть аналоги из Индии, Китая и России, просто мы укладывались в суммы по закупке и выбирали привычные для нас бренды.
«Будут проблемы — будем решать»
Сейчас пустующих коек в больницах, где выполняют высокотехнологичные операции, нет. Но врачи не связывают это со страхом людей после получить менее качественную помощь или не получить ее вовсе.
- Последние месяц-два людей стало больше обращаться, конечно, кто-то выказывает опасение, что будет через год, что быстрее надо сделать операцию, но по нашим наблюдениям это связано с тем, что пандемия коронавируса отступает, у людей появилась возможность без страха получать медпомощь, — уточнил Кучеев. — Ее мы окажем в полном объеме, вне зависимости от санкций. Хуже не будет, это мое мнение.
И объясняет, что исход операции, все же, зависит не от качества протезов, а от профессионализма врача, это основной компонент.
- Практически все протезы, которые есть на рынке — качественные, а вот осложнения, проблемы, неудовлетворительные результаты связаны с погрешностью в операциях, — предупредил врач.
По моему мнению, все, что сейчас происходит на рынке — это спекуляция. Через месяц-два будет все понятно. Будут проблемы — будем решать. Я абсолютно не беспокоюсь.