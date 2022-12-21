По всей России врачи отмечают резкий рост заболеваемости гриппом. Если не хотите заболеть — постарайтесь избегать мест массового скопления людей, носите маски и чаще мойте руки.
Многие думают, будто если человек один раз переболел в этом году гриппом, то теперь он точно повторно не заразится — и всеми мерами предосторожности можно спокойно пренебрегать. Однако на самом деле это не так, отмечает директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.
Директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest, врач клинической лабораторной диагностики
По словам специалиста, у некоторых людей иммунная система недостаточно отвечает на вирусы. В таком случае есть реальный риск повторно заразиться тем же штаммом гриппа.
Кроме того, если вы еще в самом начале эпидемии уже переболели гриппом H1N1, вы вполне можете после этого заразиться другим вариантом гриппа. Нередко такие вспышки повторного заражения случаются в самом начале и в конце эпидемии, когда вирусы гриппа А сменяются на вирусы группы B.
Сафонова в беседе с изданием
Поэтому Сафонова советует делать прививку от гриппа даже после того, как вы переболели — выждав две-четыре недели после окончательного выздоровления. По мнению врача, такая мера предосторожности поможет защититься от заражения другими штаммами гриппа.
Руководитель терапевтической клиники «Европейский медицинский центр» Владимир Сибирский добавляет: сейчас в России достаточно большая прослойка привитых от гриппа — приблизительно половина населения. Он сравнил ситуацию по гриппу с пандемией ковида: человек, переболевший «омикроном», может заразиться другим штаммом — и симптомы будут очень похожими. То же самое может произойти и с разными штаммами гриппа.
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