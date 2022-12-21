По словам специалиста, у некоторых людей иммунная система недостаточно отвечает на вирусы . В таком случае есть реальный риск повторно заразиться тем же штаммом гриппа.

Кроме того, если вы еще в самом начале эпидемии уже переболели гриппом H1N1, вы вполне можете после этого заразиться другим вариантом гриппа. Нередко такие вспышки повторного заражения случаются в самом начале и в конце эпидемии, когда вирусы гриппа А сменяются на вирусы группы B.