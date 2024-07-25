Можно ли заболеть раком, если часто делать КТ, рассказал онколог Буровик

« У подавляющего большинства людей проведение лучевого исследования не будет иметь никаких последствий. Существует вероятность, что в очень малой доле процента случаев через много лет лучевое воздействие может привести к развитию опухолевого заболевания. Однако спрогнозировать такое событие у конкретного человека невозможно. При прочих равных условиях наибольший потенциальный вред ионизирующее излучение представляет для детей, так как клетки в организме ребенка делятся наиболее активно. Именно для таких делящихся клеток лучевое воздействие и представляет наибольшую опасность», — добавил Илья Буровик.