Можно ли заболеть раком, если часто делать КТ, рассказал онколог Буровик

В последние годы частота назначения компьютерной томографии заметно выросла. Еще в пандемию коронавируса многие не ждали направления от врача, а часто сами отправлялись на исследование при простуде — на всякий случай, вдруг дело уже дошло до пневмонии. С ростом популярности КТ врачи тогда активно предупреждали о рисках подобной самодиагностики.
Но ковид ушел в тень, а популярность КТ продолжает расти. Сейчас нередко от друзей-знакомых можно услышать: «Флюшка или УЗИ малоинформативны, делай сразу КТ, чтобы провериться наверняка». Некоторые предлагают не мелочиться и делать сразу с контрастом, к примеру, КТ брюшной или грудной полости, органов малого таза. Да и перечень проблем со здоровьем, при которых врачи рекомендуют сделать томографию, тоже растет.
Между тем компьютерная томография — метод лучевой диагностики, а значит, связан с облучением организма. Использование при исследовании контрастного вещества повышает лучевую нагрузку еще больше. При жизнеугрожающих состояниях вроде все понятно: польза превышает риск. В других же случаях возникает вопрос: насколько это вообще безопасно и как часто можно делать КТ без риска заработать тот же рак?
Частые КТ и риск рака
По словам Ильи Буровика, заведующего отделением лучевой диагностики НМИЦ онкологии им. Петрова, вероятность массового влияния КТ-исследований на увеличение заболеваемости раком крайне мала. Как говорит специалист, на развитие онкологических заболеваний намного больше влияют другие факторы: питание, образ жизни, курение, употребление алкоголя, воздействие прямых солнечных лучей.
Онколог, рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики НМИЦ онкологии им. Петрова, кандидат медицинских наук
Как поясняет рентгенолог, воздействие ионизирующего излучения на организм реализуется в виде двух эффектов.
1. Детерминированные эффекты
Они связаны с определенным порогом лучевого воздействия. Когда за короткий промежуток времени величина облучения организма превышает 1000 мЗв, или 1 грей, у человека может развиться острая лучевая болезнь, появиться лучевой ожог или другие лучевые поражения.
По словам врача, эффективная доза от одного КТ-исследования может составлять от 5 до 70 миллизивертов (мЗв), что намного ниже любых пороговых значений.
2. Вероятностные эффекты
Они связаны с изменениями молекул ДНК, которые могут произойти спустя много лет. Однако, по словам врача, вероятность такого события крайне мала, но при этом сложно просчитывается.
«До сих пор ведутся исследования, в которых ученые пытаются установить связь между облучением, которое получают пациенты в результате медицинских процедур, и онкологическими заболеваниями. Результаты таких исследований неоднозначны. Безусловно, с увеличением дозы риск повышается, и любое обследование или лечение должно иметь четкие медицинские показания», — предупреждает врач.
Риск у каждого свой
Есть также такое понятие, как индивидуальная радиочувствительность, она у каждого человека может отличаться. Поэтому и риск повышенной дозы облучения у разных людей может проявиться по-своему.
«У подавляющего большинства людей проведение лучевого исследования не будет иметь никаких последствий. Существует вероятность, что в очень малой доле процента случаев через много лет лучевое воздействие может привести к развитию опухолевого заболевания. Однако спрогнозировать такое событие у конкретного человека невозможно. При прочих равных условиях наибольший потенциальный вред ионизирующее излучение представляет для детей, так как клетки в организме ребенка делятся наиболее активно. Именно для таких делящихся клеток лучевое воздействие и представляет наибольшую опасность», — добавил Илья Буровик.
По медицинским показаниям
По словам рентгенолога, какого-то специального лимита суммарной лучевой нагрузки на пациента не существует. Есть медицинские показания.
«Суммарные величины больше имеют значение для популяционных исследований, чтобы определить эффект от ионизирующего излучения на население. Что касается каждого отдельного человека, надо понимать, что лучевые исследования назначаются врачом по медицинским показаниям. При этом любой врач всегда исходит из представления о том, что потенциальная польза от назначаемого им исследования должна превосходить потенциальный вред от лучевого воздействия. Другими словами, любое исследование должно решать определенную диагностическую задачу, а не делаться просто так», — заключил специалист Центра онкологии.