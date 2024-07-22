Академик Каприн рассказал, какая связь между ЭКО и развитием рака мозга

«ЭКО — не совсем физиологическая процедура. Это гормональная атака на организм женщины, с высокой нагрузкой. Это может привести к любому развитию. Тут даже больше опасность при определенной склонности и носительстве мутаций развитие опухолей молочной железы, которые мы тоже видели и которые вспыхивают и ведут себя совершенно иначе, чем у женщин без ЭКО. А также — злокачественных опухолей яичников, которые стимулируют. Они не менее опасны и протекают на фоне ЭКО по-другому, чем более-менее привычный для нас рак яичников», — добавил Андрей Каприн.