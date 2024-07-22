Академик Каприн рассказал, какая связь между ЭКО и развитием рака мозга

По словам академика Андрея Каприна, главного внештатного специалиста-онколога Минздрава России, любые опухоли мозга, даже если они доброкачественные, сильно сказываются на качестве жизни человека. По мере увеличения в размерах опухоль начинает сдавливать важные структуры мозга и вызывать различные нарушения: неврологические, поведенческие, гормональные. И чем злокачественнее опухоль, тем быстрее она растет. По словам врача, это заболевание по наследству не передается: если в семье были случаи, то ближайшие родственники не в группе риска.
Между тем обнаружить смертельно опасное новообразование на ранней стадии — дело случая. В мировой практике не используются скрининговые программы на рак мозга, которые позволяли бы в рамках популяции выявлять болезнь на начальном этапе. Как правило, о злокачественной опухоли узнают позже, уже при появлении симптомов. Прогнозы в этом случае оставляют намного меньше шансов на удачный исход.
Как
появление агрессивности,
головокружения,
изменение зрения,
потеря подвижности руки или ноги,
иногда болезнь манифестирует с инсульта или временного нарушения мозгового кровообращения.
Ранее петербургские неврологи также называли частые ранние признаки растущей опухоли мозга. У взрослых, по словам врачей, это длительные головные боли (особенно во второй половине ночи и утром) и впервые случившийся судорожный приступ, а у детей самая первая жалоба и частое проявление — рвота.
ЭКО и опухоль мозга: есть ли связь?
В мае 2024 года умерла 53-летняя Анастасия Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» почти пять лет боролась с агрессивной формой рака головного мозга, которую обнаружили примерно через год после рождения дочери. От глиобластомы в 2015 году погибла также 40-летняя певица и актриса Жанна Фриске, на головные боли она начала жаловаться вскоре после того, как родила сына. В обоих случаях многие отметили связь между поздними родами и болезнью.
По мнению главного онколога страны, данные о связи ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и развитием рака мозга должны базироваться на результатах многокогортных исследований, то есть на примере большой выборки пациентов. Но этих данных нет, как нет и других доказательств, что развитие технологий ЭКО повлияло на рост количества случаев опухолей мозга.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукЛичный сайт
«В популяционном смысле заболеваемость опухолями головного мозга на 100 тысяч населения примерно одинаковая чуть ли не с 40-х годов прошлого века», — сказал Андрей Каприн, отметив, что колебания из года в год могут быть, но они небольшие по сравнению с ростом количества случаев других видов рака.
По
Но риск все же не исключен.
«ЭКО — не совсем физиологическая процедура. Это гормональная атака на организм женщины, с высокой нагрузкой. Это может привести к любому развитию. Тут даже больше опасность при определенной склонности и носительстве мутаций развитие опухолей молочной железы, которые мы тоже видели и которые вспыхивают и ведут себя совершенно иначе, чем у женщин без ЭКО. А также — злокачественных опухолей яичников, которые стимулируют. Они не менее опасны и протекают на фоне ЭКО по-другому, чем более-менее привычный для нас рак яичников», — добавил Андрей Каприн.
Также специалист отметил, что от глиомы и других опухолей мозга погибают не только женщины, но и мужчины, как молодые, так и в возрасте.