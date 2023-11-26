Можно ли подтянуть грудь после кормления без имплантатов и стоит ли это делать

После периода кормления женская грудь может потерять свою прежнюю форму и упругость из-за изменений в самой коже и молочных железах. Из-за увеличения объема железы при беременности и в начале периода кормления кожа растягивается. Внутри груди жировые ткани заменяются железистыми, которые менее объемны, хуже держат форму . При наполнении молоком во время кормления это дает объем и упругость, но после завершения процесса лактации происходит запустевание железистых протоков.