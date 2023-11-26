Можно ли подтянуть грудь после кормления без имплантатов и стоит ли это делать

С изменениями формы и размера груди сталкивается после родов большинство женщин. Это связано с гормонами, которые провоцируют перестройку молочных желез, потерей веса, быстрым завершением лактации и массой других факторов. Чаще всего грудь отвисает, теряет объем и упругость, что заставляет женщин искать пути решения проблемы.
Самое очевидное, что приходит на ум, — пластика молочных желез с использованием имплантатов. Но можно ли обойтись без них или вариантов нет? На эти вопросы «Доктора Питера» ответил Павел Самцов, ведущий пластический хирург клиники «АБИА».
Ведущий пластический хирург клиники «АБИА»
Меняется кожа и сами железы
После периода кормления женская грудь может потерять свою прежнюю форму и упругость из-за изменений в самой коже и молочных железах. Из-за увеличения объема железы при беременности и в начале периода кормления кожа растягивается. Внутри груди жировые ткани заменяются железистыми, которые менее объемны, хуже держат форму. При наполнении молоком во время кормления это дает объем и упругость, но после завершения процесса лактации происходит запустевание железистых протоков.
Поэтому после завершения кормления грудь пустеет и провисает. В таких случаях, если форма и размер груди испортились, нередко применяется хирургическая процедура подтяжки груди, или мастопексия. В этом случае уменьшается площадь оболочки груди, которая подверглась изменениям при лактации.
Нужны ли имплантаты?
По мнению эксперта, вопрос о том, нужно ли ставить имплантаты при подтяжке груди, зависит от индивидуальных особенностей каждой пациентки. Когда женщина обратится к врачу с подобной проблемой, врач задаст ей вопрос: «Достаточно ли вам груди, которую вы собираете в ладонь подобно чашечке бюстгальтера?» Этот нюанс будет влиять на дальнейшую тактику хирурга.
Если объем груди пациентки достаточен для ее желаемого результата, то требуется только подтяжка груди для уменьшения площади кожного чехла — избытка перерастянутой кожи. В случае если груди собирается слишком много и пациентка желает уменьшить объем, применяется операция редукционной подтяжки молочных желез.
Объем маловат — что делать?
Если груди недостаточно по объему, можно использовать два метода: имплантаты для увеличения объема более чем на один размер или липофилинг — введение собственного жира для увеличения объема не более чем на один размер.
Итак, в случае недостатка объема имплантаты являются неотъемлемой частью процедуры подтяжки груди. Это безопасная и предсказуемая операция, которая поможет достичь желаемых результатов. Врач поможет в выборе формы имплантатов и их объема, чтобы добиться максимально прогнозируемого объема бюста.
Важна консультация
В любой ситуации, прежде чем принять решение, важно проконсультироваться с квалифицированным пластическим хирургом. Он сможет оценить индивидуальные особенности вашей груди и помочь выбрать наиболее подходящий метод для достижения желаемого эстетического результата. Иногда врач определяет противопоказания, в этом случае от операции будет лучше отказаться — это опасно для здоровья.
Важно помнить, что каждый случай уникален и решение о подтяжке груди без имплантатов или с их использованием должно быть принято после детального обсуждения с вашим хирургом, учитывая ваши желания и потребности.
Можно ли спортом подтянуть грудь?
Врачи придерживаются базового медицинского принципа «не навреди», поэтому, если есть консервативные эффективные и безопасные методы решения эстетической проблемы, то на консультации хирург дает соответствующие рекомендации и даже отказывает в операции. Один из частых вопросов, которые приходится слышать, — можно ли спортом подтянуть грудь. Существуют три стадии птоза, коррекция которых является показанием исключительно для хирургии.
Однако если представить себе расширение этой классификации и добавить стадии птоза в диапазоне от 0 до 1, то увеличение грудных мышц за счет упражнений должно улучшить тонус груди и слегка ее подтянуть.
«Я не люблю слово „нет“, поэтому говорю „да“. Грудь подтянуть спортом можно, но это будет далеко от признанных стандартов красоты, — говорит эксперт. — Любому пациенту с птозом груди мы рекомендуем попробовать начать со спорта под руководством тренера, чтобы в первую очередь сформировать правильные привычки, улучшить настроение, здоровье и уже на консультации более конструктивно составить операционный план восстановления женственности груди».