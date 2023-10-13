Может ли боль в груди быть признаком рака? Отвечает онколог

«Не каждая женщина доживает до своего рака груди», — часто говорят между собой онкологи-маммологи. К сожалению, диагноз этот ставят все чаще. По статистике, каждая 14-я женщина в своей жизни столкнется с раком молочной железы.
Реально ли по симптомам обнаружить у себя эту болезнь? И какая боль в груди может быть симптомом рака? Узнали у онколога.
Онколог-маммолог отделения онкогинекологии и лечения опухолей молочной железы ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ города Санкт-Петербурга», кандидат медицинских наук
Почему болит грудь перед месячными
«Боль в молочных железах (масталгия) является клиническим симптомом разных заболеваний, — отвечает онколог Ирина Кочетова. — Чаще всего болевые ощущения в груди различного характера и интенсивности, усиливающиеся за несколько дней до ожидаемой менструации, характерны для диффузных форм мастопатии. Мастопатия — это обобщающее название большой группы заболеваний молочных желез, которые возникают на фоне гормональных нарушений».
Как болит грудь при раке
«На ранних стадиях развития злокачественной опухоли боль в молочных железах пациенток практически не беспокоит, — отвечает наш эксперт. — Как правило, жалобы появляются уже на запущенных стадиях заболевания. Например, когда опухоль распространяется на мягкие ткани передней грудной стенки».
Поэтому так важно раз в год проверяться у маммолога и делать УЗИ молочных желез. А после сорока лет к списку обследований добавляется маммография.
Кстати, немногие знают, но текущий месяц называют розовым октябрем: он посвящен вниманию к проблеме рака груди. По этому поводу в Петербурге пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Организаторы, сеть центров «РЭМСИ Диагностика» накануне провели интернет-опрос и выяснили: 64% женщин знают, что рак молочной железы входит в первую тройку по частоте заболеваемости онкологией, а 34% участниц опроса в курсе о том, какие обследования надо проводить, но не обследуются из-за занятости и других причин.
Поэтому одна из целей забега — еще раз донести до женщин, как важно ежегодно проверяться у маммолога. Другая цель — сбор средств для онкопациентов, подопечных фонда «Онкологика». Учредитель и президент фонда Мирослава Сергеенко сама победила рак в 29 лет.
«За год в России выявляют более 65 тысяч случаев заболевания раком молочной железы. Но в последние десять лет смертность от этой болезни снижается — во многом благодаря ранней диагностике», — говорит Сергеенко.
Забег состоится 14 октября в московском парке Победы в 12.00 (сбор участников в 11.00). Поучаствовать в акции можно и онлайн. В этом случае участники бегут в удобное для них время 14 октября с 00.01 до 23.59. Зарегистрироваться для участия можно