Может ли боль в груди быть признаком рака? Отвечает онколог

Кстати, немногие знают, но текущий месяц называют розовым октябрем: он посвящен вниманию к проблеме рака груди. По этому поводу в Петербурге пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Организаторы, сеть центров «РЭМСИ Диагностика» накануне провели интернет-опрос и выяснили: 64% женщин знают, что рак молочной железы входит в первую тройку по частоте заболеваемости онкологией, а 34% участниц опроса в курсе о том, какие обследования надо проводить, но не обследуются из-за занятости и других причин.