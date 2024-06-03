Летучая угроза: инфекционист Поздняков назвал 4 признака, что вас укусил заразный комар

Чем можно заразиться от комаров
Как рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков, механизм распространения инфекции через укус комара прост. Комар кусает человека, страдающего от того или иного заболевания, и напитывается зараженной кровью. При повторном укусе уже другого, здорового человека насекомое заражает его.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», кандидат медицинских наук
Врач перечислил самые частые болезни, которые можно подхватить таким образом.
Туляремия. Это опасная болезнь передается при повреждении кожи и инфицировании ранок, что как раз происходит при укусах комаров. Причем она достаточно распространена на территории России. У заразившегося развивается интоксикация, лихорадка, поражаются лимфатические узлы, а лечение требует обязательной госпитализации.
Лихорадка Западного Нила.
Вирус японского энцефалита.
Дирофиляриоз. Это паразитарная инвазия тоже передается через укусы комаров, а вызывают ее круглые черви — нематоды. Когда самка комара кусает человека, инфицированного дирофиляриозом, то передает эти личинки с кровью другому человеку. У заразившегося под кожей появляются плотные узелки размером до 1,5 сантиметров или перемещающиеся под кожей нитевидные образования, которые приходится извлекать хирургическим путем.
Где в России обитают самые опасные комары
К счастью, в России нет заболеваний, которые бы массово передавались комарами. По словам Андрея Позднякова, случаи, которые регистрируются, единичны. Но все равно надо быть начеку.
«Для большей части возбудителей инфекций, передающихся через укус комаров, нужно тепло. Поэтому, чем южнее обитают комары, тем больше вариантов заразы они могут передать. Например, заразиться чем-то через укус комаров в тайге гораздо сложнее, чем в южных регионах», — говорит специалист.
К примеру, дирофиляриозом заразиться проще в Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Поэтому в поездках в такие места особенно важно не забывать пользоваться репеллентами, чтобы отпугивать насекомых. Кстати, о паразитах, которые поселяются в разных местах под кожей после укуса комара и могут вырастать до гигантских размеров, «Доктор Питер» писал не раз.
Четыре признака, что вам попался опасный комар
Доктор рассказал, как понять, что вы столкнулись с опасным комаром. И когда вместо того, чтобы мазать место укуса одеколоном, пора бежать к врачу.
По словам Андрея Позднякова, важно знать, что болезни, передающиеся комарами, обычно возникают не сразу, до появления симптомов могут пройти дни, а иногда даже недели.
«Все же, что случается через минуты или часы после укусов, не имеет к этому вопросу никакого отношения», — добавляет инфекционист.
Вот, что должно насторожить:
Лихорадка через несколько дней после укуса. Это основной симптом, при котором нужно обращаться к врачу.
Выраженные изменения в местах укусов. Это могут быть нагноения, изменения кожи, появление язв и отделяемого из ранок.
Увеличение регионарных лимфатических узлов.
Появление сыпи через несколько дней после укусов.
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