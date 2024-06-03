Летучая угроза: инфекционист Поздняков назвал 4 признака, что вас укусил заразный комар

К примеру, дирофиляриозом заразиться проще в Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Поэтому в поездках в такие места особенно важно не забывать пользоваться репеллентами, чтобы отпугивать насекомых. Кстати, о паразитах, которые поселяются в разных местах под кожей после укуса комара и могут вырастать до гигантских размеров, «Доктор Питер» писал не раз.