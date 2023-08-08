«Кривые зеркала»: почему даже модели считают себя толстыми и некрасивыми

Если вы довольны своим отражением в зеркале, не думаете о том, как бы в очередной раз похудеть и скрыть макияжем очередной «изъян», то вас можно от всей души поздравить: вы любите и принимаете себя. И это самое ценное, что может сделать любой человек.
Но большинство женщин, да и мужчин тоже, недовольны своей внешностью. Критикуют себя высокие и низкие, стройные и полные, молодые и пожилые… список можно продолжить.
Все дело в том, что нездоровое отношение к собственному телу нам буквально навязано обществом.
«Наверное, вы часто видели блогеров, которые регулярно фотографируют свою фигуру, делают акцент на какой-то части тела: пресс, ягодицы. Так сказать, «проверяют» фигуру. А может, вы сами каждый день, проходя мимо зеркала, несколько минут рассматриваете, все ли хорошо? Тогда рада вас познакомить с понятием «образ тела“», — говорит диетолог.
Образ тела — это то, как человек воспринимает свою внешность, то, что человек думает и чувствует по поводу своего тела. Мысли, чувства, отношение к телу могут быть позитивными, негативными, могут меняться, сочетая в себе положительную и отрицательную окраску. Восприятие образа тела может быть стабильным, а порой оно трансформируется в зависимости от обстоятельств.
«Например, вы утром посмотрели в зеркало и вам все понравилось. Но, проходя мимо комнаты, вы услышали комментарий мужа, что вы поправились. И за секунду для себя вы стали непривлекательны, хотя ничего и не изменилось. Так может формироваться и нездоровое пищевое поведение», — приводит пример врач.
Что такое здоровый образ тела?
Это когда человек воспринимает себя так, как выглядит на самом деле. При искаженном восприятии мы неадекватно оцениваем параметры и формы своей фигуры, стыдимся тела, воспринимаем себя объектом чужих наблюдений, что приводит к чувству собственной неполноценности.
В последнее время из-за давления социума, навязанных норм, как мы должны выглядеть, идеалов красоты, неудовлетворенность своим телом стала нормой. И это ужасно.
Как понять, что у вас есть проблемы с образом тела
Альбина Комиссарова предлагает честно оценить несколько утверждений. Не лукавьте, это важно для вас и вашего ментального и физического здоровья.
Итак, если вы:
регулярно проверяете свое тело, тщательно рассматриваете и ощупываете, обращаете внимание на конкретные факторы — соприкасаются ли бедра, торчит ли живот;
наоборот, избегаете зеркал, выбираете определенную одежду (с рукавами, не облегающую с целью скрыть тело, избегаете пляжа/бассейна, потому что там надо раздеваться);
сравниваете свое тело с другими, чтобы убедиться, что они полнее;
ваше настроение напрямую зависит от того, насколько вы удовлетворены тем, что увидели в зеркале,
то это может говорить о том, что у вас есть проблемы с образом тела.
Как помочь себе
Конечно, в идеале пойти к психологу, потому что снижать вес, если это необходимо, возможно только через позитивное отношение к своему телу, через заботу о нем, а не наказание.
Но чем вы можете помочь себе уже сейчас?
Цените все, что может сделать ваше тело. Вы дышите, ходите, бегаете, имеете возможность жить.
Напишите 10 пунктов, которые вам нравятся в себе, — вещей, которые не связаны с тем, сколько вы весите или как выглядите. Часто читайте свой список. Добавляйте еще пункты, если вам это необходимо.
Помните, что вы не просто «тело», а человек, обладающий характером, эмоциями и переживаниями. Красота — это не про фигуру.
Окружите себя позитивными людьми. Легче чувствовать себя хорошо, когда вы находитесь рядом с теми, кто поддерживает ваши ценности.
Носите одежду, которая удобна и комфортна в отношении вашего тела.
Относитесь критически к соцсетям. Отпишитесь от людей или блогов, которые заставляют вас чувствовать себя «не такими».
Делайте что-нибудь приятное для себя, когда вам сложно. Примите ванну, сходите на массаж, сделайте маску или найдите спокойное место на улице, чтобы расслабиться и почитать книгу.
«Важно помнить, что каждое тело отличается. Даже если бы все начали есть одно и то же и делали одинаковое количество упражнений в течение целого года, мы бы все не выглядели одинаково», — напоминает диетолог.
И помните, что пока вы тратите время и энергию, беспокоясь о еде, калориях и своем весе, ваша жизнь проходит мимо.