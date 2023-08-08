«Кривые зеркала»: почему даже модели считают себя толстыми и некрасивыми

Цените все, что может сделать ваше тело. Вы дышите, ходите, бегаете, имеете возможность жить.

Напишите 10 пунктов, которые вам нравятся в себе, — вещей, которые не связаны с тем, сколько вы весите или как выглядите. Часто читайте свой список. Добавляйте еще пункты, если вам это необходимо.

Помните, что вы не просто «тело», а человек, обладающий характером, эмоциями и переживаниями. Красота — это не про фигуру.

Окружите себя позитивными людьми. Легче чувствовать себя хорошо, когда вы находитесь рядом с теми, кто поддерживает ваши ценности.

Носите одежду, которая удобна и комфортна в отношении вашего тела.

Относитесь критически к соцсетям. Отпишитесь от людей или блогов, которые заставляют вас чувствовать себя «не такими».