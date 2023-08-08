Контролирует уровень холестерина и ускоряет метаболизм: где искать ценную омега-7

Исследования показывают, что тип омега-7, называемый пальмитолеиновой кислотой, также несет пользу для здоровья всего организма. Да, об этой добавке мало говорят — как-то так получилось, что она не так популярна, в отличие от омега-6 и тем более от омега-3.