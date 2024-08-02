Кардиолог Жито назвал 5 болезней, симптомом которых может быть учащенный пульс

Дефицит железа или анемия — в этом случае у человека не только кружится голова и появляется слабость, но еще и учащается пульс.

Гиподинамия или ослабление мышц. Такое состояние возникает при дефиците физических нагрузок и сидячем образе жизни. Когда мы не нагружаем сердце, мышца постепенно атрофируется, пульс при этом повышается.

Тревожное расстройство — в этом случае человек живет с чувством постоянного беспокойства. Любой стресс разрушителен для сердца и сосудов, особенно если вы переживаете слишком часто.

Тиреотоксикоз и избыток гормонов щитовидной железы. При этом пульс может учащаться даже в тех случаях, если человек принимает препараты для нормализации гормонов щитовидной железы.