Кардиолог Жито назвал 5 болезней, симптомом которых может быть учащенный пульс

Тахикардия — это состояние, при котором ускорена частота сердечных сокращений. Когда сердце бьется слишком быстро, то оно не так эффективно качает кровь, следовательно, она может не поступать ко всем органам в полном объеме. Все это негативно сказывается на общем состоянии, а также может спровоцировать различные осложнения, вплоть до сердечного приступа.
«В норме показатели пульса составляют от 60 до 100 ударов в минуту в покое. Эти цифры могут меняться в зависимости от обстоятельств — например, во время занятия спортом или из-за стресса», — поясняет врач.
Но бывает так, что у человека в состоянии покоя слишком частый пульс. Безусловно, это может быть вариантом нормы, ведь каждый организм индивидуален. Однако в большинстве случаев тахикардия указывает на проблемы со здоровьем.
На какие болезни указывает частый пульс
Дефицит железа или анемия — в этом случае у человека не только кружится голова и появляется слабость, но еще и учащается пульс.
Гиподинамия или ослабление мышц. Такое состояние возникает при дефиците физических нагрузок и сидячем образе жизни. Когда мы не нагружаем сердце, мышца постепенно атрофируется, пульс при этом повышается.
Тревожное расстройство — в этом случае человек живет с чувством постоянного беспокойства. Любой стресс разрушителен для сердца и сосудов, особенно если вы переживаете слишком часто.
Тиреотоксикоз и избыток гормонов щитовидной железы. При этом пульс может учащаться даже в тех случаях, если человек принимает препараты для нормализации гормонов щитовидной железы.
Ожирение. Когда у человека избыток массы тела, то сердцу приходится ускоряться, чтобы доставить кровь ко всем органам и тканям в полном объеме.
Более того, пульс может учащаться и при дефиците магния. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы головного мозга, правильного сокращения мышц, крепких нервов и синтеза белков. Чтобы избежать дефицита, необходимо включить в свой рацион продукты, богатые магнием. Например, он содержится в горьком шоколаде, шпинате, тыквенных семечках, орехах (лесных, кешью, миндале), авокадо, а также в морской рыбе — макрели и лососе.
«Следите за вашим пульсом! Это действительно важно. Сегодня, в век технологий, есть множество гаджетов, которые помогают измерять пульс с точностью до 99%», — заключил Алексей Жито.
Кстати
Частота пульса в первую очередь зависит от пола и возраста человека. Так, например, женское сердце в соотношении с телом меньше по размеру, чем мужское, поэтому сердечная мышца сокращается чаще.
О том, как правильно посчитать свой пульс и какие есть нормы в разном возрасте, читайте ЗДЕСЬ.