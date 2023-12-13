Кардиолог назвал 4 чудесных изменения, которые произойдут с организмом после прогулки по морозу

Морозная погода хорошо закаливает организм и укрепляет иммунитет. Когда мы находимся на улице в холод, у нас не происходит расширение сосудов слизистой оболочки носа и горла, не повышается местная температура тела. Следовательно, вредоносным микроорганизмам гораздо сложнее размножаться.

Улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Во-первых, в мороз мы очень быстро идем или даже бежим — чем не физическая нагрузка? Во-вторых, если вы еще на коньках и лыжах катаетесь, то это точно помогает укрепить здоровье.

Исчезают проблемы с кожей. Обладатели жирного типа кожи в холода чувствуют себя лучше всего: поры становятся уже, лицо перестает блестеть, высыпаний не так много. Остальным же помогут жирные кремы.