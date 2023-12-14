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Канадские ученые выяснили, какие женские профессии повышают риск рака яичников на 85%

Оказалось, что в зоне риска парикмахеры и бухгалтеры, говорят ученые. Все дело или в материалах, с которыми приходится работать женщине, или в самих условиях труда.

14 декабря 2023
Канадские ученые выяснили, какие женские профессии повышают риск рака яичников на 85%
Источник:

freepik

Рак яичников (карцинома) — это злокачественная опухоль половых желез у женщин. Чаще всего он встречается в период менопаузы. Это довольно коварное заболевание: рак яичников никак не проявляется до последней стадии, поэтому женщина может и не догадываться, что ей уже несколько лет требуется помощь онколога.

Точные причины развития этой патологии до сих пор неизвестны. Врачи предполагают, что рак яичников чаще всего провоцируют вредные привычки, нездоровый образ жизни и генетическая предрасположенность.

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Группа ученых из Монреальского университета в Канаде решила выяснить, как профессия может влиять на женское здоровье. Для этого они изучили 491 медицинскую карту женщин, у которых был диагностирован рак яичников. В контрольную группу вошли 987 добровольцев. Эксперты сравнивали показатели здоровья участниц испытаний, уделяя особое внимание месту работе.

Оказалось, что представительницы некоторых профессий рискуют больше остальных. Среди них оказались:

  • парикмахеры;

  • косметологи;

  • бухгалтеры,

  • строители и маляры;

  • работники легкой промышленности (производство одежды);

  • швеи;

  • работники розничной торговли.

Например, у строителей, маляров, парикмахеров и косметологов риск развития рака яичников в три раза выше, чем у контрольной группы. У тех, кто проработал в бухгалтерии минимум 10 лет — в два раза.

Кроме того, у работников розничной торговли риск увеличился на 45%, а у тех, кто занимается производством или ремонтом одежды — до 85%.

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Ученые объясняют это тем, что представительницы вышеупомянутых профессий вынуждены работать с различными опасными веществами: краски, растворители, тальк, лаки, смолы, а также пигменты и добавки. Кроме того, у женщин зачастую статичное положение: они либо весь день сидят, либо стоят — в любом случае к вечеру накапливается усталость. Все это негативно сказывается на здоровье.

Эксперты отмечают, что им необходимы дополнительные исследования, чтобы установить точную взаимосвязь между конкретными профессиями и повышенным риском рака.

Как распознать рак яичников:

  • кровотечения между менструациями;

  • сбои между циклами;

  • боль в нижней части живота, чувство тяжести;

  • постоянное чувство усталости;

  • лихорадка и ночная потливость.

О том, какие еще женские болезни протекают бессимптомно, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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