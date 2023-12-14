Канадские ученые выяснили, какие женские профессии повышают риск рака яичников на 85%

Рак яичников (карцинома) — это злокачественная опухоль половых желез у женщин. Чаще всего он встречается в период менопаузы. Это довольно коварное заболевание: рак яичников никак не проявляется до последней стадии, поэтому женщина может и не догадываться, что ей уже несколько лет требуется помощь онколога.