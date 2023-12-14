Канадские ученые выяснили, какие женские профессии повышают риск рака яичников на 85%

Рак яичников (карцинома) — это злокачественная опухоль половых желез у женщин. Чаще всего он встречается в период менопаузы. Это довольно коварное заболевание: рак яичников никак не проявляется до последней стадии, поэтому женщина может и не догадываться, что ей уже несколько лет требуется помощь онколога.
Точные причины развития этой патологии до сих пор неизвестны. Врачи предполагают, что рак яичников чаще всего провоцируют вредные привычки, нездоровый образ жизни и генетическая предрасположенность.
Группа ученых из Монреальского университета в Канаде решила
Оказалось, что представительницы некоторых профессий рискуют больше остальных. Среди них оказались:
парикмахеры;
косметологи;
бухгалтеры,
строители и маляры;
работники легкой промышленности (производство одежды);
швеи;
работники розничной торговли.
Например, у строителей, маляров, парикмахеров и косметологов риск развития рака яичников в три раза выше, чем у контрольной группы. У тех, кто проработал в бухгалтерии минимум 10 лет — в два раза.
Кроме того, у работников розничной торговли риск увеличился на 45%, а у тех, кто занимается производством или ремонтом одежды — до 85%.
Ученые объясняют это тем, что представительницы вышеупомянутых профессий вынуждены работать с различными опасными веществами: краски, растворители, тальк, лаки, смолы, а также пигменты и добавки. Кроме того, у женщин зачастую статичное положение: они либо весь день сидят, либо стоят — в любом случае к вечеру накапливается усталость. Все это негативно сказывается на здоровье.
Эксперты отмечают, что им необходимы дополнительные исследования, чтобы установить точную взаимосвязь между конкретными профессиями и повышенным риском рака.
Как распознать рак яичников:
кровотечения между менструациями;
сбои между циклами;
боль в нижней части живота, чувство тяжести;
постоянное чувство усталости;
лихорадка и ночная потливость.
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