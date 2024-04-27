Как хранить зелень в холодильнике, чтобы она оставалась свежей целую неделю

Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией: купили яркую и сочную зелень, положили в холодильник, а на следующие сутки она уже далеко не первой свежести. По словам эксперта по питанию и повара Кристин Марр, быстрее всего портится именно листовой салат.