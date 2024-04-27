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Как хранить зелень в холодильнике, чтобы она оставалась свежей целую неделю

Зачастую петрушка, укроп или листья салата увядают уже через сутки после покупки. Но если вы знаете несколько лайфхаков, то зелень точно останется свежей надолго, говорят эксперты.

27 апреля 2024
Как хранить зелень в холодильнике, чтобы она оставалась свежей целую неделю
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iStockphoto

Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией: купили яркую и сочную зелень, положили в холодильник, а на следующие сутки она уже далеко не первой свежести. По словам эксперта по питанию и повара Кристин Марр, быстрее всего портится именно листовой салат.

«Все дело в том, что зелени необходима влага для поддержания свежести. Но в наших холодильниках ее зачастую слишком мало, поэтому все так быстро увядает», — говорит эксперт.

Одна из распространенных ошибок хранения салата — это положить продукт в пластиковую упаковку, например в тот же контейнер. В этом случае не будет поступать воздух, и листья сгниют.

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Чтобы сохранить свежесть зелени, Кристин Марр настоятельно рекомендует хранить зелень в специальном пакете для продуктов с застежкой-молнией (в таких многие хозяйки любят замораживать фрукты или овощи). Однако весь трюк в том, чтобы положить в этот пакет еще и бумажные полотенца.

«Просто отделите листья от основания, затем положите их в специальный вакуумный пакет. Не забудьте туда же отправить бумажные полотенца — они впитают лишнюю влагу. В итоге зелень не будет намокать, на листьях не появится слизь», — говорит эксперт.

Что касается петрушки, укропа или кинзы, то здесь правила такие же. Для хранения отлично подойдет вакуумный пакет.

«Разные виды зелени следует хранить по отдельности. Если зелень с корнями, не отделяйте их, так она будет храниться дольше», — советовали ранее в Роскачестве.

Также можно хранить «зеленушку» в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой — так она должна продержаться около месяца. Но ее надо предварительно обработать: при необходимости удалить стебли, мелко нарубить и посолить (на 100 г зелени 20 г соли).

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Еще одно важное правило: любую зелень надо тщательно мыть под проточной водой. Даже если она кажется чистой и продавалась в закрытой упаковке.

«Необходимо тщательно мыть листовую зелень под проточной водой не менее 5 минут, — говорят эксперты. — Если возможно, перед мытьем желательно вымочить зелень в чистой воде не менее часа».

Автор текста:Софья Хромова
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