Как из «совы» превратиться в «жаворонка»: 7 способов раньше ложиться и раньше вставать

Так, в подростковом возрасте почти все мы хотя бы на какое-то время становились «совами». Однако с началом карьеры мы сравнительно легко перестраивались на ранние подъемы. По крайней мере, те из нас, кто имеет стандартный рабочий график с началом в 8, 9 или 10 часов утра. Так что взрастить в себе «жаворонка» большинству людей не составит труда. Для этого важно придерживаться нескольких правил.