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Как без анализов понять, что приближается менопауза: 10 главных симптомов

Менопауза — абсолютно естественный этап в жизни каждой женщины, который практически всегда сопровождается рядом неприятных симптомов. Гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как не пропустить начало гормональной перестройки организма.

21 марта 2023
Как без анализов понять, что приближается менопауза: 10 главных симптомов
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iStockphoto

Климакс чаще всего наступает в возрастном диапазоне от 49 до 52 лет и может принести массу неприятных эмоций и дискомфорт.

Но есть и хорошие новости: симптомы менопаузы можно облегчить, если обратиться к гинекологу. Специалист подберет гормональную заместительную терапию в случае необходимости, даст рекомендации и, скорее всего, попросит сдать некоторые анализы. Однако заподозрить приближающийся климакс можно и самостоятельно, говорит гинеколог Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова
Медицина

Врач — акушер-гинеколог

— Закройте глаза, сделайте три медленных глубоких вдоха и медленных выдоха и перечислите в своей памяти минимум 5-7 моментов, когда вам было «ровно, спокойно и хорошо». Вероятно, вы «прошлись» по ощущениям, когда ваша гормональная система находилась в наиболее оптимальном балансе, — говорит Екатерина Волкова.

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Гормональная система начинает перестройку за 2-3 года до появления первых ощутимых признаков климакса. Когда процесс уже запущен, важно на первых порах отследить угасание женских половых гормонов, так как можно поддержать и отодвинуть дальнейшее развитие менопаузы еще на время.

Итак, на приближающуюся в ближайшем будущем менопаузу могут указать следующие симптомы:

  1. Ощущение духоты, хочется снять с себя кофту, теплые брюки, скорее оказаться на свежем воздухе.

  2. Головные боли, которые характеризуются как «голова тяжелая, сложно даже поднять».

  3. Неприятные ощущения в молочных железах, которые сводятся к: «грудь неприятно трогать, соски перестали быть эрогенной зоной».

  4. Частые мочеиспускания. Появились «выделения» мочи, все чаще надо использовать ежедневные прокладки.

  5. Половые акты болезненные, во влагалище есть сухость. Желание тоже почему-то внезапно пропало.

  6. Ощущение усталости от любимых и долгожданных дел, словно приходится делать все из последних сил.

  7. Вы стали страдать от постоянных отеков.

  8. Нестабильное давление: поднимаете низкое давление чашкой крепкого кофе, но после появляется ощущение, что теперь показатели будут высоковаты.

  9. Жирная кожа стала сухой. Или в принципе вы стали мучиться от ощущения сухости и стянутости на лице и теле.

  10. Волосы стали стремительно расти там, где раньше их не было, например над губой.

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Важно: симптом «засчитывается» тогда, когда вы поняли, что такое состояние было нехарактерным для вас ранее и произошли довольно кардинальные перемены в вашем теле и духе.

— В таком случае лучше не медлить, обязательно стоит записаться к гинекологу. Поверьте, врач поможет нивелировать неприятные симптомы и даже отодвинуть приближающийся климакс, — заключила гинеколог.

Исследования после 40 лет

По мере того как мы становимся старше, растет риск таких заболеваний, как диабет и гипертония. Если вам уже исполнилось 40 — это самое подходящее время пройти медицинский осмотр.

Какие именно анализы и исследования нужны для женщин 40+, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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