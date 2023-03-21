Как без анализов понять, что приближается менопауза: 10 главных симптомов

Климакс чаще всего наступает в возрастном диапазоне от 49 до 52 лет и может принести массу неприятных эмоций и дискомфорт.

Но есть и хорошие новости: симптомы менопаузы можно облегчить, если обратиться к гинекологу. Специалист подберет гормональную заместительную терапию в случае необходимости, даст рекомендации и, скорее всего, попросит сдать некоторые анализы. Однако заподозрить приближающийся климакс можно и самостоятельно, говорит гинеколог Екатерина Волкова.