Как без анализов понять, что приближается менопауза: 10 главных симптомов

Климакс чаще всего наступает в возрастном диапазоне от 49 до 52 лет и может принести массу неприятных эмоций и дискомфорт.
Но есть и хорошие новости: симптомы менопаузы можно облегчить, если обратиться к гинекологу. Специалист подберет гормональную заместительную терапию в случае необходимости, даст рекомендации и, скорее всего, попросит сдать некоторые анализы. Однако заподозрить приближающийся климакс можно и самостоятельно, говорит гинеколог Екатерина Волкова.
— Закройте глаза, сделайте три медленных глубоких вдоха и медленных выдоха и перечислите в своей памяти минимум 5-7 моментов, когда вам было «ровно, спокойно и хорошо». Вероятно, вы «прошлись» по ощущениям, когда ваша гормональная система находилась в наиболее оптимальном балансе, — говорит Екатерина Волкова.
Гормональная система начинает перестройку за 2-3 года до появления первых ощутимых признаков климакса. Когда процесс уже запущен, важно на первых порах отследить угасание женских половых гормонов, так как можно поддержать и отодвинуть дальнейшее развитие менопаузы еще на время.
Итак, на приближающуюся в ближайшем будущем менопаузу могут указать следующие симптомы:
Ощущение духоты, хочется снять с себя кофту, теплые брюки, скорее оказаться на свежем воздухе.
Головные боли, которые характеризуются как «голова тяжелая, сложно даже поднять».
Неприятные ощущения в молочных железах, которые сводятся к: «грудь неприятно трогать, соски перестали быть эрогенной зоной».
Частые мочеиспускания. Появились «выделения» мочи, все чаще надо использовать ежедневные прокладки.
Половые акты болезненные, во влагалище есть сухость. Желание тоже почему-то внезапно пропало.
Ощущение усталости от любимых и долгожданных дел, словно приходится делать все из последних сил.
Вы стали страдать от постоянных отеков.
Нестабильное давление: поднимаете низкое давление чашкой крепкого кофе, но после появляется ощущение, что теперь показатели будут высоковаты.
Жирная кожа стала сухой. Или в принципе вы стали мучиться от ощущения сухости и стянутости на лице и теле.
Волосы стали стремительно расти там, где раньше их не было, например над губой.
Важно: симптом «засчитывается» тогда, когда вы поняли, что такое состояние было нехарактерным для вас ранее и произошли довольно кардинальные перемены в вашем теле и духе.
— В таком случае лучше не медлить, обязательно стоит записаться к гинекологу. Поверьте, врач поможет нивелировать неприятные симптомы и даже отодвинуть приближающийся климакс, — заключила гинеколог.
Исследования после 40 лет
По мере того как мы становимся старше, растет риск таких заболеваний, как диабет и гипертония. Если вам уже исполнилось 40 — это самое подходящее время пройти медицинский осмотр.
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