Изжога и тяжесть: врач Бокерия показала точку, массаж которой поможет при проблемах с ЖКТ

Боль, изжога, нарушение пищеварения, запор, диарея. Если подобные симптомы беспокоят вас регулярно, без визита к врачу и лекарств вы вряд ли обойдетесь. Да и небезопасно это: причины могут быть разные, в том числе и серьезные. Однако если проблемы периодические и не слишком явные, на помощь может прийти самомассаж.