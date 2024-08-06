Изжога и тяжесть: врач Бокерия показала точку, массаж которой поможет при проблемах с ЖКТ

Боль, изжога, нарушение пищеварения, запор, диарея. Если подобные симптомы беспокоят вас регулярно, без визита к врачу и лекарств вы вряд ли обойдетесь. Да и небезопасно это: причины могут быть разные, в том числе и серьезные. Однако если проблемы периодические и не слишком явные, на помощь может прийти самомассаж.
По словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, эффективно справиться с проблемами ЖКТ помогает массаж точки ST-36, которая расположена на ногах.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
«Это одна из наиболее часто используемых акупунктурных зон из всех присутствующих на теле человека. Одна из четырех „общих точек“, которая используется при лечении болезней живота», — пояснила Ольга Бокерия в своем телеграм-канале.
Доктор
найдите самый нижний край коленной чашечки;
отступите от него вниз на ширину четырех пальцев, сложенных вместе;
точка находится на уровне мизинца, но чуть в сторону к наружной стороне голени.
«Можно массировать эту точку 30-60 секунд, чтобы избавиться от проблем с ЖКТ. Делайте это на обеих ногах в любое время дня. Это также поможет приливу энергии», — добавила Ольга Бокерия.
Простое упражнение для идеальной работы кишечника
Как рассказывал ранее Дмитрий Веселов, колопроктолог ФКНЦ ФМБА России, помимо добавления в рацион пищи, богатой нерастворимой клетчаткой, и достаточного употребления жидкости, для хорошей работы кишечника полезны упражнения. Причем лучше всего делать их утром или через 3 часа после приема пищи. Они обеспечивают прилив крови к органам пищеварения, тонизируют гладкую мускулатуру и улучшают перистальтику.
По словам специалиста, для фитнеса в постели хорошо подойдут упражнения, которые надо выполнять лежа в кровати сразу после пробуждения. Наиболее эффективные — поочередные и одновременные подтягивания коленей к груди, медленное надувание и расслабление живота.
А для профилактики запоров, по словам колопроктолога, помогает лимфодренажная ходьба на пятках. Там находятся активные точки, связанные с областью малого таза. Двигаясь вперед, необходимо удерживать равновесие. Начинать занятие следует с одной минуты, постепенно увеличивая время до 3-5 минут. Особенно полезно это упражнение будет для тех, кто ведет сидячий образ жизни.