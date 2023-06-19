Исследование: люди с каким цветом глаз больше склонны к алкоголизму

В базу попали и люди с зависимостями — наркотической и алкогольной. В их возникновении задействовано множество факторов, от генетических до окружающей среды. Это тяжелейшее состояние, которое на всю жизнь ставит человека в уязвимую ситуацию. Избавиться от зависимости можно только полным отказом от спиртного и наркотических средств.