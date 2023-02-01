«Вот и меня посчитали»

В личном кабинете на «Госуслугах» любой россиянин, имеющий полис ОМС, может узнать обо всех своих визитах в поликлинику. Даже если он их не совершал.

Таких случаев, когда люди с удивлением узнают, что регулярно ходят по врачам, сидя при этом дома и вообще избегая контактов с медициной, становится все больше. Об одном из них стало известно «Доктору Питеру». Приписки в личном кабинете обнаружила жительница Петербурга Ирина.

— Оказывается, я была чуть ли не завсегдатаем районной поликлиники №91 Красносельского района в прошлом году , — рассказала Ирина. — То позвоночник меня мучил, то заболевания верхних дыхательных путей. Причем в последний раз я проявила чудеса раздвоения личности и ходила в поликлинику, одновременно работая в офисе. Каким-то образом я успела метнуться с Васильевского острова в Красносельский район и без отрыва от производства пройти обследование…

Всего за 2022 год Ирине приписали три посещения поликлиники, в 2021-м — еще два визита. Петербурженка не стала молчать и направила претензию в медучреждение.