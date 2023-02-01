«Вот и меня посчитали»
В личном кабинете на «Госуслугах» любой россиянин, имеющий полис ОМС, может узнать обо всех своих визитах в поликлинику. Даже если он их не совершал.
Таких случаев, когда люди с удивлением узнают, что регулярно ходят по врачам, сидя при этом дома и вообще избегая контактов с медициной, становится все больше. Об одном из них стало известно «Доктору Питеру». Приписки в личном кабинете обнаружила жительница Петербурга Ирина.
— Оказывается, я была чуть ли не завсегдатаем районной поликлиники №91 Красносельского района в прошлом году, — рассказала Ирина. — То позвоночник меня мучил, то заболевания верхних дыхательных путей. Причем в последний раз я проявила чудеса раздвоения личности и ходила в поликлинику, одновременно работая в офисе. Каким-то образом я успела метнуться с Васильевского острова в Красносельский район и без отрыва от производства пройти обследование…
Всего за 2022 год Ирине приписали три посещения поликлиники, в 2021-м — еще два визита. Петербурженка не стала молчать и направила претензию в медучреждение.
Виноваты полные тезки
После того как в поликлинику «улетела» жалоба недовольной пациентки, события стали развиваться молниеносно. Ирине позвонили и пригласили лично прийти, чтобы извиниться перед ней, обещали разобраться и прислать отчет о расследовании инцидента.
— Я не поленилась, пошла в поликлинику, — рассказала Ирина. — Мне сказали, что программа сейчас модернизируется, произошел технический сбой… Передо мной лично извинилась главврач, я написала заявление, чтобы мне сообщили о результатах проверки.
Несколько дней спустя Ирине позвонили из поликлиники еще раз, признались, что все ее претензии обоснованы, и даже предложили пройти обследование «от» и «до».
А спустя три недели после обнаружения приписок на почту петербурженке пришел и обещанный отчет о проведенной проверке.
— В нем все списали на совпадение моих распространенных фамилии, имени и отчества с данными других пациентов, — говорит Ирина. — В принципе, звучит правдоподобно — когда я получала ИНН, в моем районе было два десятка полных тезок такого же года рождения, только с разными датами и местами рождения.
Официально: «Такое бывает раз в два года»
— Появление некорректной записи в личном кабинете на портале «Здоровье петербуржца» явилось следствием полного совпадения имени и фамилии заявительницы с именем и фамилией другой пациентки поликлиники №91, — пояснила в ответ на запрос «Доктора Питера» заместитель главы администрации Красносельского района Петербурга Елена Гавриленко. — Подобные инциденты не носят системный характер и связаны исключительно с человеческим фактором. Среди ФИО пациентов действительно возможны частичные и/или полные совпадения, связанные с их распространенностью. Это может стать причиной ошибочного ввода сотрудником медицинского учреждения данных о посещении врачей-специалистов пациентом.
В администрации района заявили, что никакой выгоды в «приписках» для врачей поликлиники нет.
— Инциденты, связанные с ошибочными данными о посещении врачей-специалистов в личных кабинетах пользователей портала «Здоровье петербуржца», возникают не чаще одного раза в два года, — отметила Елена Гавриленко. — При этом частота обращений за медицинской помощью пациентов учреждений не коррелирует с размером заработной платы сотрудников.
Зачем поликлиникам «приписки» — мнение эксперта ОМС
Эксперт ОМС называет появление несуществующих записей визитов пациентов в поликлиниках экономическим преступлением.
Заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС
— Наличие записи на портале «Госуслуг» о медицинской помощи, которую вы не получали, означает, что медицинская помощь была оплачена медицинской организации государством, а оказана по факту не была. И это — экономическое преступление, — поясняет Елена Третьякова, заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС. — Ключевой механизм финансирования в системе ОМС — страховое возмещение по факту заболевания, травмы, проведения профилактического мероприятия и т.д. При его наступлении пациенту оказывается помощь, а страховщики ее оплачивают.
Стоимость конкретной медпомощи пациенту по ОМС устанавливается Тарифным соглашением и зависит от региона.
— Приписки появляются по причине желания медицинской организации получить финансирование по лжефактам оказания медицинской помощи, то есть помощи, которую в реальности пациент не получал. Чем большему количеству пациентов помогли в соответствии с отчетными документами в конкретной медицинской организации, тем больше денег она и получает.
При этом, отмечает эксперт, медицинские работники знают, что в 100% случаев медицинская документация просто физически не может быть проверена.
— Страховая организация не сможет уточнить у каждого пациента факт оказания медицинской помощи, — поясняет Елена Третьякова.
Что делать, если обнаружили приписку
Эксперты ОМС рекомендуют сообщать о несуществующих визитах в поликлинику не только в саму медицинскую организацию, но и в Территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис.
— При подтверждении факта приписок медицинская организация обязана будет возместить незаконно полученные средства в страховую компанию, ранее оплатившую счета, — говорит эксперт.