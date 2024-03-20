Гинеколог Волкунович перечислила 4 особенности миомы, при которых без операции не обойтись

Симптомы или проявления данного заболевания весьма разнообразны и зависят от локализации миоматозных узлов . Миома, которая растет в полость матки, проявляется очень болезненными и обильными менструациями. Узлы, которые растут наружу от матки, могут достигать достаточно больших размеров и сдавливать соседние органы, такие как мочевой пузырь, кишечник. И тогда симптомы заболевания будут со стороны этих органов — например запоры, нарушения, связанные с мочеиспусканием, боли в животе.