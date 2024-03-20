Гинеколог Волкунович перечислила 4 особенности миомы, при которых без операции не обойтись

Миома матки — это гормонально-зависимая доброкачественная опухоль, она проявляется ростом узловых образований. Происходит рост из-за неконтролируемого деления фиброзных и гладкомышечных клеток, поэтому врачи делят миомы на фибромиомы и лейомиомы. Что важно знать, если вам поставили такой диагноз, «Доктору Питеру» рассказала гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории, заведующая отделением гинекологии клиники «АБИА» Татьяна Волкунович.
Гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории, врач УЗД. Заведующая отделением гинекологии клиники «АБИА»Личный сайт
Точная причина неизвестна
Среди предрасполагающих факторов, которые могут влиять на развитие миом, эксперт выделила следующие:
самым важным моментом является наследственность (если у матери есть миома матки, то это заболевание с высокой частотой встречается и у дочери);
аборты;
воспалительные заболевания органов малого таза;
гормональные нарушения.
Узлы могут быть в разных местах
Локализация миоматозных узлов может быть самой различной. Узлы формируются и в толще мышечной стенки матки, и тогда они называются интрамуральными, или интерстициальными. Могут они расти внутрь, в полость матки, и тогда они называются субмукозными. Другим вариантом является их рост на наружной поверхности, наружу от матки, такие узлы называются субсерозными.
Существует вариант локализации миоматозных узлов в межсвязочном пространстве. Это довольно редкий тип, и такие узлы называются интралигаментарными. Чаще узлы растут не поодиночке, и их локализация смешанная.
Жалобы бывают не всегда
Нередко это заболевание протекает абсолютно бессимптомно, и миому матки обнаруживают при гинекологическом осмотре, во время УЗИ, МРТ органов малого таза или исследовании брюшной полости.
Симптомы или проявления данного заболевания весьма разнообразны и зависят от локализации миоматозных узлов. Миома, которая растет в полость матки, проявляется очень болезненными и обильными менструациями. Узлы, которые растут наружу от матки, могут достигать достаточно больших размеров и сдавливать соседние органы, такие как мочевой пузырь, кишечник. И тогда симптомы заболевания будут со стороны этих органов — например запоры, нарушения, связанные с мочеиспусканием, боли в животе.
Нередко узлы разрастаются до того, что матка может достигать размеров доношенной беременности: у женщины заметно увеличен в размерах живот.
Надо отметить, миома матки практически не имеет возрастных рамок. Этим заболеванием страдают многие женщины и молодые, нерожавшие девушки. Есть случаи, когда миома была обнаружена у девочек-подростков, но, надо признать, так бывает крайне редко.
Лечение миомы
Иногда наличие миомы вовсе не требует никакой терапии, достаточно не реже двух раз в год контролировать узлы с помощью УЗИ малого таза. Такое практикуется, если узлы менее 3 см, не наблюдается их роста, нет никаких симптомов проявления миомы матки.
Гормональная терапия требуется для уменьшения размеров узлов. Она применяется, если женщине по какой-то причине противопоказано хирургическое лечение или она категорически отказывается от операции. Но минусом такой терапии является возможный усиленный рост миомы при отмене гормонов.
Другим методом лечения может быть эмболизация маточных сосудов, когда в них вводят микрочастицы — эмболы, в этом случае прекращается кровоснабжение узла. Рост миомы останавливается. Но этот метод предполагает возможные серьезные побочные эффекты в виде некроза узлов и требует очень строгих показаний. Он неприменим к нерожавшим женщинам или женщинам не полностью реализовавшим свои репродуктивные функции.
Операция по показаниям
Наиболее эффективным вариантом терапии считается хирургия. Она позволяет женщине вернуться к обычному образу жизни, так как наличие миомы является противопоказанием ко всем тепловым физиопроцедурам, СПА, массажам, особенно в области поясницы. После удаления миомы эти ограничения снимаются.
Надо отметить, что все субмукозные узлы, то есть узлы, которые растут в полость матки, подлежат обязательному хирургическому лечению вне зависимости от их размеров. Показанием к хирургическому лечению являются также:
узлы более 3 см и продолжающие активно расти в динамике;
женское бесплодие в сочетании с миомой матки, но размер узлов должен быть не менее 3 см;
маточные кровотечения, спровоцированные нарушением сократительной способности матки из-за миоматозных узлов;
противопоказания к другой терапии.
Как правило, если позволяет локализация узлов и их количество, операции проводятся с сохранением тела матки. Проводится так называемая консервативная миомэктомия. Хирургические доступы разнообразны, сейчас в основном используется современное эндоскопическое оборудование без разрезов на животе.