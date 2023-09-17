Казалось бы, если у человека отменный аппетит, он всегда хорошо и с удовольствием ест, то это хорошо. Но врачи не столь оптимистичны в этом вопросе. Потребление пищи должно покрывать суточные потребности в нутриентах и калориях, а для этого требуется не так много пищи. Мы же зачастую переедаем, употребляя пищу практически постоянно.