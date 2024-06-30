В последние годы в медицине появился новый термин — EVALI (е-cigarette and vaping use-associated lung injury), ее еще называют «болезнь вейперов». При этом заболевании в легких появляются воспалительные очаги. Такое явление связано с тем, что пар, который образуется при нагревании жидкости в вейпе, проникает глубоко в легкие. Масла из нагретого пара оседают в них и образуют жировую пленку, через которую воздух не может поступить к органу. Газообмен нарушается, возникают одышка и воспаление.