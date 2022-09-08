В России в начале осени отмечается замедление темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом говорят аналитики, врачи и эксперты Роспотребнадзора.
При этом, есть мнение, что в ближайшее время в стране вполне вероятен новый ковидный всплеск — из-за вернувшихся за парты школьников и студентов. Они могут подстегнуть распространение вируса и шестая волна разгонится вновь.
Будут ли при этом властями вводиться антиковидный режим, обязательные маски или даже карантин? Этот вопрос волнует россиян, не так давно переживших непростые коронавирусные времена.
«Доктор Питер» спросил мнение эпидемиолога о возможном развитии эпидситуации и введении дополнительных мер по ковиду.
онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
Введут ли масочный режим осенью 2022 года
- Если нынешняя ковидная волна в России, которая уже пошла на спад, разгонится с новой силой, то даже в этом случае она вряд ли приведет к каким-либо ограничительным мерам, — рассказал Антон Барчук. — Если не произойдет ничего экстраординарного, то карантина не будет, а масочный режим, если и будет, то только на уровне рекомендаций, а не требований. Мы находимся на том этапе пандемии, когда многие уже болели COVID-19, а некоторые — даже не один раз. Сейчас риск смерти от ковида меньше, чем в первые два года с начала пандемии, а только это, по сути, главный повод для глобальных мер вроде карантина.
Ранее ученые выяснили, кому больше всех навредило ношение медицинской маски
Роспотребнадзор — о карантине и масках
Эпидситуация по ковиду в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила в рамках ВЭФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что пока введения дополнительных ограничительных мер в России не требуется.
По словам Поповой, которые приводит
Также глава ведомства предупредила о возможном приходе в Россию осенью «очень злого гриппа».
- В России в этом году, в отличие от прошлого, когда мы уже в августе видели вспышечную заболеваемость, случаев гриппа пока нет. Это, правда, никак не обнадеживает. Бывают разные периоды, разные ситуации, например, когда грипп приходил только в ноябре и был очень «злым», — сказала Попова.
Новый неизвестный штамм
Один из самых известных эпидемиологов, британец Том Пикок в своем блоге в Twitter
Ученый-генетик
- Это множественно мутировавший наследник «Кентавра», который в России выявлен, но пока не массово, — сообщает в своем блоге ученый генетик Дмитрий Прусс.
Он отмечает, что эпидемиолог не списывает со счетов и «омикроны» второго и третьего поколения, такие, как найденные пока в небольших количествах BA.2.3.20, BA.2.10.4, BJ.1.
Также Том Пикок не исключает, что сегодняшних претендентов скоро обгонит еще не идентифицированный новый подвариант.
Ранее врач-инфекционист РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров рассказал «Доктору Питеру», что обычно все прогнозы по ковиду «с грохотом проваливаются». Но сейчас есть вероятность, что в ближайшее время «мы получим подъем заболеваемости». Не сильный, но он будет, заключает эксперт.
С ним согласен и известный петербургский аналитик Алексей Куприянов. По его словам, «небольшие очаги, разгорающиеся в домохозяйствах, скоро сольются в один большой пожар и волна поднимется с новой силой».