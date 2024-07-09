Дурной знак: врач Кусков рассказал, чем опасно внезапное улучшение зрения после 40 лет

Бывает, что человек всю жизнь ходил без очков, а после 40 лет вдруг резко начал терять зрение. Кто-то надеется, что близорукость в итоге скомпенсируется дальнозоркостью, а значит, очки носить не придется. Однако врачи в своих прогнозах не столь оптимистичны.