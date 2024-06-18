«Ресторанный метод» противопоказан: инфекционист Паниева рассказала, как распознать ботулизм

По
Как можно заразиться ботулизмом
Как рассказала врач-инфекционист Дарья Паниева, автор телеграм-канала «Infodoc», ботулизм у человека вызывает ботулотоксин — нейротропный яд, который вырабатывают бактерии клостридии (Clostridium botulinum). Болезнь бьет по нервной системе — этот токсин нарушает передачу нервных импульсов в соединениях между нервными клетками и мышцами, а также поражает вегетативную нервную систему и реже — ЦНС.
Клостридии живут в почве в виде спор и очень распространены в природе. Но, по словам врача, сами по себе они не опасны для человека. Опасен именно токсин, который они выделяют. А случиться это может, если бактерии попадут в среду с очень низким содержанием кислорода. В таких условиях споры прорастают в «активные» формы, начинают размножаться и продуцировать токсин.
Врач-инфекционист
«Споры высокоустойчивы во внешней среде. Их очень сложно уничтожить, но, если они останутся в продукте, который будет упакован в бескислородную среду, то там из проращенных бактерий начнет выделяться токсин», —
Наибольший риск заболеть ботулизмом связан с попаданием токсина через рот — как правило, с едой. Хотя заразиться можно и другими способами, но это случается намного реже — например, через рану или после применения инъекций ботокса в косметологии и медицине.
Как проявляется
По словам врача, если кроме ботулотоксина в испорченном продукте не было других бактерий или их ядов, то классических симптомов отравления — повышения температуры, боли в животе, диареи — может вовсе не быть. Но тошнота может предшествовать специфическим симптомам — симметричным неврологическим нарушениям:
проблемы со зрением, чаще всего в виде двоения и нечеткости;
опущение век;
угнетение рефлексов;
нарушение речи;
параличи, которые пациенты описывают как выраженную слабость;
нарушения работы дыхательной мускулатуры — это жизнеугрожающее состояние.
«Если в начале болезни появляется рвота, то пациенту повезло, так как выйдет часть токсина. А вот если рвота возникает после того, как токсин всосался, то это очень опасно. В связи со снижением или потерей глоточных рефлексов очень высоки риски аспирации (когда рвотные массы попадают в дыхательные пути). По этой же причине категорически нельзя при подозрении на ботулизм промывать желудок „ресторанным методом“. Только через зонд», — предупреждает инфекционист.
Какие продукты самые опасные
По словам инфекциониста, к развитию ботулизма чаще всего приводит употребление следующих продуктов:
Любые консервы — мясные, рыбные, консервированные грибы, бобовые, соленья, варенья и компоты. Причем домашние консервы считаются опаснее промышленных. Важна подготовка продукта перед консервацией: его надо тщательно мыть, кипятить при нужной температуре, тару стерилизовать.
Вяленая и копченая рыба из пресных или слабосоленых водоемов, особенно непотрошеная.
Ферментированные продукты, в том числе квашеная капуста, бобы.
Колбасы, особенно упакованные в кишку (чаще — домашние).
Любые продукты, упакованные в вакуум или МГС (газомодифицированная среда) при нарушении сроков и условий хранения.
Распознать опасный продукт по внешним признакам вряд ли получится, их может вообще не быть. По словам врача-инфекциониста, даже невздутые консервные банки не гарантия безопасности продукта. Невозможно заподозрить ботулотоксин также по цвету продукта или запаху. Чтобы по максимуму обезопасить себя, доктор советует:
не хранить домашнюю консервацию больше года;
не употреблять в пищу просроченные продукты, при нарушении правил хранения, а также все, которые вызывают у вас сомнения в качестве;
по возможности прокипятить готовый продукт в течение 10 минут. В отличие от спор, токсин легко разрушается под действием высоких температур. Конечно, соленые огурцы или вяленую рыбу вряд ли кто-то будет термически обрабатывать, а вот для варенья, компотов, колбасы и мясных и рыбных консервов эти меры могут подойти.
Что еще поможет защититься от ботулизма? Советы Елены Ершовой, доцента Государственного университета просвещения читайте ЗДЕСЬ.