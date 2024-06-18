«Ресторанный метод» противопоказан: инфекционист Паниева рассказала, как распознать ботулизм

По данным телеграм-канала «112», десятки россиян пострадали от употребления готовой еды из сервисов доставки, больше половины находятся в тяжелом состоянии, а некоторых потребовалось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У большинства врачи лабораторно уже подтвердили диагноз «ботулизм». Больше всего заболевших в Москве — 149 случаев, также в стационары доставили более 30 жителей Нижнего Новгорода, Казани и Подмосковья. Все заболевшие заказывали еду от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе») — в основном это салаты с тунцом и лобио. Возбуждены уголовные дела, следователи проводят проверки. Как уточняет «112», ботулотоксин, который уложил на больничную койку почти 200 человек, обнаружен в консервированной фасоли, остальные продукты еще проверяют.