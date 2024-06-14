Галлюцинации и боязнь света: мужчина подхватил ботулизм, съев рыбные консервы из магазина

Ботулизм страшен тем, что его наличие невозможно определить на глаз. Зараженные продукты не меняют цвет, вкус или запах. Да и консервные банки вздуваются не всегда. С виду нормальная еда, а на деле — причина инфекции, которая поражает центральную нервную систему, может сделать человека инвалидом или привести к смерти.
Зачастую ботулизмом заражаются из-за некачественных домашних солений. Однако и купленные в магазине консервы, как оказалось, могут стать причиной болезни.
Так и случилось с молодым мужчиной из Ленобласти. Накануне он съел покупные рыбные консервы, после чего ему стало плохо, появилась рвота. Сперва он пытался лечиться сам — пил какие-то лекарства от кишечных инфекций, но они не помогали. Рвота не прекращалась, мучила сильная боль в верхней части живота. Наконец мужчина решил вызвать скорую помощь.
«Когда мы зашли в квартиру, он лежал в полной темноте. Это натолкнуло меня на мысль о светобоязни», — рассказывает фельдшер Ульяна Белозерцева.
Расширенные зрачки, затуманенность зрения или раздвоение предметов — одни из первых специфических симптомов ботулизма. Это происходит из-за нарушения передачи нервных импульсов к мышцам, отвечающим за движение глаз, реакцию на свет и моргание.
Кроме того, пациент рассказал, что у него случилось помутнение сознания.
«Думаю: неужели это ботулизм? Чаще всего к нему приводит употребление домашних заготовок, а тут покупные консервы, которые должны пройти миллион обработок», — говорит фельдшер.
Уровень сахара в крови был в норме. Но давление низкое — значит, началось обезвоживание. Мужчине установили катетер, начали капать лекарства.
«У меня внутри щелкнуло, что нужно его госпитализировать, вдруг это действительно ботулизм», — признается Ульяна Белозерцева.
Мужчина вначале не соглашался, но медикам удалось его уговорить.
«Позже я узнала, что его состояние ухудшилось вплоть до галлюцинаций. В итоге пациента перевели в реанимацию. И ботулизм действительно подтвердился, хоть консервы были и покупные», — рассказывает фельдшер.
Основная причина ботулизма — употребление в пищу продуктов консервирования, преимущественно овощей и грибов, в которых содержится ботулотоксин, а также колбасы, ветчины, копченая и соленая рыба.
«Практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержимым кишечника животных, птиц и рыб, могут содержать споры возбудителей ботулизма», —
Пять правил от Роспотребнадзора, как защититься от ботулизма
Не приобретайте консервы с истекшим сроком годности.
Обращайте внимание на форму и целостность банки. Если она имеет вмятины, царапины, другие дефекты, лучше от такой покупки воздержаться.
Не покупайте продукты домашнего консервирования, а также консервы и продукты домашнего копчения на рынках или у случайных продавцов.
В домашних условиях не рекомендуется консервировать рыбные и мясные продукты.
Перед употреблением консервы советуют термически обрабатывать в течение 15–20 минут.