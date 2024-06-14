Галлюцинации и боязнь света: мужчина подхватил ботулизм, съев рыбные консервы из магазина

Ботулизм страшен тем, что его наличие невозможно определить на глаз. Зараженные продукты не меняют цвет, вкус или запах. Да и консервные банки вздуваются не всегда. С виду нормальная еда, а на деле — причина инфекции, которая поражает центральную нервную систему, может сделать человека инвалидом или привести к смерти.