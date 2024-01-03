Пирог из старого варенья: эти 3 вещи превратят его в отраву

Варенье изменило вкус и цвет. Это может говорить о том, что в нем вовсю размножаются патогенные организмы вроде бактерий или грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением. Такое варенье надо выбросить.

На варенье появилась плесень. Даже небольшие участки плесени — достаточный сигнал, что этот продукт есть нельзя. Плесень — это микроскопические плесневые грибки. В процессе их развития выделяются микотоксины, невидимые глазу яды, которые угнетающе или токсично действуют на другие живые организмы. Как глубоко они проникли в толщу продукта, никто не знает, убрать ложкой видимую плесень — не поможет. Не поможет также и вторичная термическая обработка: следы плесени могут остаться в продукте и навредить организму.