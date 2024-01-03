Пирог из старого варенья: эти 3 вещи превратят его в отраву

Домашнее варенье — вкусное и полезное лакомство, особенно если добавлять в него не слишком много сахара. Его можно есть просто вприкуску с чаем, а можно использовать в приготовлении киселей, морсов, пирогов и тортов. Некоторые добавляют его даже в тесто, которое получается пышным и мягким за счет взаимодействия варенья с содой.
По словам Елены Ершовой, доцента кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения, в целом варенье, сваренное по правильной рецептуре и закрытое в стеклянной герметичной банке, можно хранить при температуре от +1 до +15 ºС до 2-3 лет. Поэтому прошлогоднее варенье можно смело использовать в пищу и при создании десертов. Но не любое.
Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения
Специалист перечислила три вещи, на которые надо обратить внимание, прежде чем использовать старое варенье в еде или кулинарии.
Варенье изменило вкус и цвет. Это может говорить о том, что в нем вовсю размножаются патогенные организмы вроде бактерий или грибков, которые грозят сильным пищевым отравлением. Такое варенье надо выбросить.
На варенье появилась плесень. Даже небольшие участки плесени — достаточный сигнал, что этот продукт есть нельзя. Плесень — это микроскопические плесневые грибки. В процессе их развития выделяются микотоксины, невидимые глазу яды, которые угнетающе или токсично действуют на другие живые организмы. Как глубоко они проникли в толщу продукта, никто не знает, убрать ложкой видимую плесень — не поможет. Не поможет также и вторичная термическая обработка: следы плесени могут остаться в продукте и навредить организму.
Варенье сварено из ягод или фруктов с косточками. Например, из черешни, вишни, абрикосов, персиков, сливы. Такие заготовки разрешается хранить не более 6–8 месяцев, так как косточки выделяют синильную кислоту. Если такое варенье хранилось дольше, употреблять его нельзя ни в каком виде.
Чтобы варенье не испортилось раньше срока, стоит также обращать внимание не только на температуру воздуха, но и на влажность.
«Домашнее варенье не любит скачков уровня влажности воздуха. Если влажность выше 75%, металлические крышки, которыми закрыты банки с вареньем, начинают покрываться ржавчиной, а это значит, что влажный воздух может проникнуть внутрь и спровоцировать образование окиси железа. Попадание окиси железа в варенье также ведет к его порче», — добавляет Елена Ершова.