Диетолог Ильенко назвала состав самой полезной окрошки не на квасе и не на кефире

Кстати, изначально в России окрошку готовили на огуречном рассоле. Огуречный рассол хорош тем, что это продукт ферментации, что полезно для ЖКТ. В нем также есть витамины В, С, различные микроэлементы и даже клетчатка. Однако рассол содержит очень много соли , и по этой причине для основы он наименее полезен .