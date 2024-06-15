Диетолог Ильенко назвала состав самой полезной окрошки не на квасе и не на кефире

Известные русские вопросы — «Кто виноват?», «Что делать?» и «На чем готовить окрошку?». Не так давно аналитики провели опрос и выяснили, что большинство россиян все-таки предпочитают добавлять в это летнее блюдо квас. Кефир собрал куда меньше голосов. На третьем месте оказались айран, тан и другие кисломолочные продукты. А реже всего наши люди готовят окрошку на газированной минеральной воде.
Но какой рецепт окрошки полезнее?
«Когда мы делаем окрошку на кисломолочной продукции, в блюде появляется немного белка. Поэтому окрошка на кефире имеет немного больше пользы, чем на квасе», — говорит главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
«Между квасом и кефиром я выбираю кефир с небольшой жирностью, до 3,2%. Кисломолочные продукты целебны. Хороший квас тоже полезен, это продукт брожения, что хорошо для пищеварения, но в нем много углеводов», — пишет на своем
Но если вы следите за фигурой, даже окрошка на кефире — не лучшее решение. Вот какую основу для блюда советует диетолог Галина Ильенко.
Врач-диетолог
«Квас — это источник витаминов группы B. Но он должен быть домашнего приготовления, натуральный, на солоде или на ржаном хлебе, может быть на плодах и ягодах. Об окрошке на газированном квасе промышленного производства речь не идет: в нем много сахара и никакой пользы», — говорит врач-диетолог Галина Ильенко.
Кроме того, окрошка на домашнем квасе самая калорийная: 100 г блюда содержит около 80 ккал. Поэтому худеющим выбирать окрошку на квасе не стоит.
Менее калорийна окрошка на кефире — примерно 60 ккал на 100 г. К тому же кефир — это кисломолочные бактерии, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт.
Кстати, изначально в России окрошку готовили на огуречном рассоле. Огуречный рассол хорош тем, что это продукт ферментации, что полезно для ЖКТ. В нем также есть витамины В, С, различные микроэлементы и даже клетчатка. Однако рассол содержит очень много соли, и по этой причине для основы он наименее полезен.
Тем, кто хочет снизить вес или боится набрать лишнего, стоит выбирать окрошку на минеральной воде: в ней будет около 35 ккал. К тому же любая минеральная вода, газированная или негазированная, состоит из комплекса очень важных минералов: калия, магния, йода, селена. Поэтому с точки зрения пользы окрошка на минералке — хороший вариант.
Однако окрошка на любой основе может навредить и привести к обострению, если есть гастрит, язва, заболевание печени или желчного пузыря. Дело в том, что окрошку подают охлажденной, а холодная пища приводит к спазму всех сфинктеров желудочно-кишечного тракта. Чтобы не было застоя, слишком холодные блюда вообще не показаны.
К тому же кто-то добавляет в окрошку жирную сметану или майонез. Такое сочетание холодного и жирного может вызвать спазм гладкомышечной мускулатуры, а с ним дискомфорт или обострение хронических заболеваний.
Можно ли есть окрошку каждый день?
Польза окрошки в том, что это легкое и быстрое насыщение жидкостью, что особенно важно летом. Но это все же не то блюдо, которое нужно есть каждый день.
Конечно, в окрошке есть какое-то количество белка, жира, пищевых волокон. Однако для здорового питания очень важно разнообразие блюд. Поэтому помимо окрошки летом можно есть холодные борщи, свекольники и летние супы из щавеля.
Отравиться можно и кефиром, и квасом
Врачи напоминают: хранить окрошку в холодильнике можно максимум 24 часа. Кроме того, нужно тщательно выбирать основу для блюда.
«Проверьте консистенцию кефира — она должна быть однородной, без комочков, хлопьев, — советует инфекционист Инфекционной клинической больницы № 2 г. Москвы Мария Иванова.
Приобретая квас, убедитесь, что в его составе нет ароматизаторов, красителей и консервантов. Если на дне бутылки осадок, значит, нарушены правила производства».
Кроме того, врач не советует покупать разливной квас на улице и в других сомнительный местах: таким квасом можно легко отравиться.