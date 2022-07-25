Диагност Малиновская назвала 4 причины, почему постоянно хочется сладкого

Многих детей с самого детства приучали к сладкому. Заветная конфета или шоколадка была наградой за съеденный суп, примерное поведение, хорошую оценку. Так родители неосознанно приучали детей к тому, что сладкое — это награда за что-то хорошее. Эту привычку мы зачастую уносим с собой во взрослую жизнь. Сходил на тренировку? Можно съесть конфету. Успел сделать все задачи на работе? Кусочек торта точно не будет лишним.
Но иногда бывает и так, что вы не очень-то и любили конфеты. Или, наоборот, переели их в детстве до такой степени, что потом долго не хотелось. Но вдруг снова появляется тяга к сладкому: желание съесть шоколадку не отпускает с утра до самого вечера.
Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
- Стремление съесть что-то сладкое нередко возникает на фоне стресса — таким образом люди, сами того не осознавая, «награждают» или «утешают» себя после тревожных и непростых событий. Чем больше стресса, тем чаще человек премирует себя. Так формируется определенный паттерн поведения, привычка, от которой непросто избавиться, — рассказывает Ольга Малиновская.
Не все знают, что тяга к сладкому также может появиться из-за дефицита определенных витаминов и минералов. «Виновников» сахарной зависимости оказалось не так уж и много:
Цинк
Одна из причин повышенной тяги к сладкому — недостаточное потребление цинка. Этот микроэлемент важен для протекания большинства биохимических реакций в организме. Цинк работает как антиоксидант, борется со свободными радикалами и замедляет процесс старения. Считается антистрессовым минералом. Цинк влияет на гормональный баланс, и даже небольшой его дефицит может привести к риску бесплодия или диабета.
Мужчины должны потреблять 11 мг цинка ежедневно, а женщины — не менее 8 мг.
В каких продуктах содержится больше всего цинка
Пырей
Моллюски
Пищевые дрожжи
Телятина
Тыквенные семечки
Говядина
Миндаль
Темный шоколад
Магний
Роль магния в организме велика:
он участвует в поддержании концентрацию глюкозы в крови,
регулирует уровень нейромедиатора дофамина,
незаменим для нормального функционирования костей, мышц,
нужен для правильного обмена веществ и нормального пищеварения
Нехватка магния тоже может спровоцировать и сахарную зависимость. Рекомендованные дозы этого микроэлемента: 400-420 мг для мужчин, 310-320 мг — для женщин.
В каких продуктах содержится больше всего магния:
Кунжут
Шпинат
Бобовые
Кешью и миндаль
Семена подсолнечника
Гречневая крупа и ячмень
Яблоки, бананы и грейпфруты
Хром
«О роли хрома в организме знают немногие, однако он критически важен для поддержания нормального уровня сахара в крови», — говорит Ольга Малиновская.
Кроме того, именно его часто «винят» в появлении чрезмерной тяги к сладкому. Суточная норма потребления хрома: 30 мг для мужчин и 20 мг — для женщин.
В каких продуктах содержится больше всего хрома:
Брокколи
Яблоки
Бананы
Чеснок
Витамины группы В
Эти витамины важны для работы нервной системы и нормального обмена веществ в организме. Нехватка одного или нескольких витаминов группы В тоже вызывает сахарную зависимость. Если вы избавитесь от дефицита, то тяга к сладкому снизиться, пропадет излишняя тревожность, а стрессовые ситуации не будут так сильно выбивать из колеи.
В каких продуктах содержится больше всего витаминов группв В
Куриная, свиная, говяжья печень
Говядина, мясо птицы, нежирная свинина
Яйца
Отруби, ростки пшеницы
Дрожжи
Бобовые, злаки, крупы
Шиповник, горошек, морковь, фасоль, шпинат
Фисташки, фундук, миндаль, семечки подсолнечника
- Самостоятельно ставить себе диагноз и назначать те или иные биодобавки не стоит. Даже если вы подозреваете, что ваша тяга к сладкому связана с недостатком хрома или магния, прием первых попавшихся витаминных комплексов может даже навредить. Назначать такие препараты должен врач, который знаком с вашим анамнезом и состоянием, — заключила Ольга Малиновская.