Диагност Малиновская назвала 4 причины, почему постоянно хочется сладкого

Многих детей с самого детства приучали к сладкому. Заветная конфета или шоколадка была наградой за съеденный суп, примерное поведение, хорошую оценку. Так родители неосознанно приучали детей к тому, что сладкое — это награда за что-то хорошее. Эту привычку мы зачастую уносим с собой во взрослую жизнь. Сходил на тренировку? Можно съесть конфету. Успел сделать все задачи на работе? Кусочек торта точно не будет лишним.

Но иногда бывает и так, что вы не очень-то и любили конфеты. Или, наоборот, переели их в детстве до такой степени, что потом долго не хотелось. Но вдруг снова появляется тяга к сладкому: желание съесть шоколадку не отпускает с утра до самого вечера.