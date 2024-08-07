Дерматолог Байрамова рассказала, можно ли остановить хроностарение у мужчин и женщин

Старость — это более широкий термин, который включает в себя не только физические изменения, но и эмоциональные и социальные аспекты жизни. Старость может означать период жизни, когда человек сталкивается с новыми вызовами, такими как потеря близких, ухудшение здоровья, изменение роли в обществе. Это время, когда многие начинают переосмысливать свою жизнь и ценности.