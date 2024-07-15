Как замедлить старение и продлить молодость: простые методы от реабилитолога

Важно помнить, что здоровье и молодость — это не подарки судьбы, а результат усилий и осознанного отношения к себе. Предлагаем вам рассмотреть эту тему с практической точки зрения. Не стоит ждать, что кто-то придет и сделает вас красивым и здоровым, — путь к долголетию и красоте начинается с вас самих! Поможет в этом эксперт — Матвей Одинцев, физический и спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу.