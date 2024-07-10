Полный белок — важный термин

Термин «полный белок» относится к составу аминокислот, строительных блоков пищевого белка. Есть 20 различных аминокислот, которые могут образовывать белки тела из пищевых источников, и девять, которые ваш организм не может производить самостоятельно. Они называются незаменимыми аминокислотами — мы должны есть их, потому что сами не можем их производить.

Чтобы считаться «полным», белок должен содержать достаточное количество всех девяти незаменимых аминокислот.

Птица, мясо и яйца — это полноценные белки, а бобы и орехи — нет. Но людям не нужна каждая незаменимая аминокислота в каждом кусочке пищи при каждом приеме пищи — нам нужно только достаточное количество каждой аминокислоты каждый день.

Большинство диетологов считают, что растительные диеты содержат такое большое разнообразие аминокислотных профилей, что веганы, которые едят разнообразную пищу, практически гарантируют себе получение всех своих аминокислот без особых усилий.