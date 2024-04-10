Когда в организм поступает мало белка, он в первую очередь отправляет его на более важные для жизни функции. Поэтому волосы, кожа и ногти, которые состоят из таких белков, как коллаген, кератин и эластин, страдают от дефицита в первую очередь. Волосы истончаются, становятся ломкими. Кожа начинает шелушиться. На ногтевых пластинах появляются борозды.