5 упражнений, которые сделают из вас богиню пляжа. Надо начинать прямо сейчас

Джефф Кавальер настолько крут, что сам Сильвестр Сталлоне фанатеет от этого парня. Джефф — специалист Национальной ассоциации силовой и физической подготовки в США, а также один из самых известных фитнес-тренеров в мире. При этом он имеет образование физиотерапевта, а значит, в отличие от множества фитнес-блогеров, действительно разбирается, какие упражнения полезны для здоровья, а какие — нет.