Взломай механизм старения: 7 ключей к вечной молодости, которые могут продлить жизнь

Исследования теории теломеров (защитные «колпачки» в области хромосом), основанной на показателях истощения структуры на концах ДНК, показывают, что теломеры укорачиваются с каждым делением и в определенный момент его прекращают, что приводит к старению и смерти. Однако генетика не определяет все процессы организма. Ученые уже разрабатывают методы по увеличению длины теломер, что может стать прорывом в борьбе со старением.