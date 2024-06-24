Что значат желтые сопли у взрослого: причины, лечение и профилактика

«Вирусный воспалительный процесс создает среду, в которой повышается активность условно патогенных бактерий — стафилококков, стрептококков и прочих. Разные виды этих микробов всегда живут на слизистых оболочках здоровых людей и не причиняют вреда, но при ОРВИ их количество быстро растет, — объясняет Ирина Дронова. — Когда в наш организм проникают бактерии или вирусы, на помощь спешат белые кровяные клетки, или лейкоциты, которые уничтожают патогены. После того как лейкоциты выполнили свою функцию, они погибают, а их остатки окрашивают слизь в желтый или желто-зеленый цвет ».