Что значат желтые сопли у взрослого: причины, лечение и профилактика

Прозрачные или зеленые выделения из носа — дело привычное. А вот желтые сопли у взрослого уже пугают. Что это означает и чем грозит? Вот что говорят эксперты.
Оториноларинголог сети клиник «Поликлиника.ру»
Терапевт, инфекционист, нутрициолог
«Для того чтобы увлажнить и вывести из носа различные загрязнения, в том числе пыль и микробы, которые попадают с воздухом, выделяется примерно 100-500 мл назальной жидкости в сутки», — говорит врач-оториноларинголог Ирина Дронова.
Поэтому небольшие прозрачные слизистые выделения — нормальное явление. Они увлажняют и защищают слизистую оболочку носа. Однако если выделения слизи обильные, это уже может говорить о простуде — респираторном заболевании верхних дыхательных путей.
О чем говорит цвет соплей
«Если слизь меняет цвет с прозрачного на желтый, зеленый или коричневый оттенок, это обычно указывает на инфекцию или воспаление, — говорит врач-терапевт Евгений Батаев. — Желтый цвет соплей обусловлен наличием в них фермента миелопероксидазы, который вырабатывают лейкоциты, клетки иммунной системы, при борьбе с инфекцией. Чем гуще и темнее желтый оттенок, тем выше концентрация гноя в выделениях и тем серьезнее воспалительный процесс».
«Вирусный воспалительный процесс создает среду, в которой повышается активность условно патогенных бактерий — стафилококков, стрептококков и прочих. Разные виды этих микробов всегда живут на слизистых оболочках здоровых людей и не причиняют вреда, но при ОРВИ их количество быстро растет, — объясняет Ирина Дронова. — Когда в наш организм проникают бактерии или вирусы, на помощь спешат белые кровяные клетки, или лейкоциты, которые уничтожают патогены. После того как лейкоциты выполнили свою функцию, они погибают, а их остатки окрашивают слизь в желтый или желто-зеленый цвет».
Причины желтых соплей
Желтые сопли могут появиться при различных инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей:
Острый и хронический синусит (гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит) — воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. Чаще всего вызывается вирусами, реже — бактериями.
Острый риносинусит — воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.
ОРВИ и грипп на 3-5-й день болезни, когда присоединяется бактериальная инфекция.
Острый бактериальный ринит — воспаление слизистой носа, вызванное бактериями (стафилококком, стрептококком, гемофильной палочкой).
Аденоиды — патологически разросшаяся глоточная миндалина.
Озена, или зловонный ринит (зловонный насморк) — хронический ринит с атрофией слизистой оболочки носа.
Желтые сопли также встречаются при аллергическом рините из-за скопления в слизи эозинофилов — клеток крови, выполняющих защитную функцию.
«Но при аллергии выделения обычно более водянистые и обильные, чем при инфекциях», — подчеркивает Евгений Батаев.
Желтые сопли у взрослого из одной ноздри
Бывает, что желтая слизь выделяется лишь из одной ноздри. И здесь причиной может быть не только инфекция.
«При одностороннем желтом насморке особенно с неприятным запахом нужно исключать такие серьезные причины, как инородное тело в носу, кисту, полип или опухоль, — говорит Евгений Батаев. — Появление желтых соплей — это всегда повод обратиться к врачу, ведь они могут быть симптомом как безобидной простуды, так и серьезного заболевания. Только специалист может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение».
Чем лечить желтые сопли взрослому
1. «Если насморк вызван вирусной инфекцией, антибиотики не нужны, — говорит Евгений Батаев. — Лечение направлено на облегчение симптомов. В том числе обильное питье для разжижения слизи, регулярное орошение носа солевыми растворами, сосудосуживающие капли в нос не более 5-7 дней, противовирусные препараты».
«Для активации местного иммунитета, ускорения процесса восстановления слизистой оболочки и выздоровления применяются иммуномодулирующие капли», — рассказывает Ирина Дронова.
2. При бактериальных инфекциях и затяжном насморке более 7-10 дней показаны антибиотики. Однако их может назначить только врач после осмотра и диагностики.
«Чтобы ускорить выздоровление, полезно делать ингаляции с эфирными маслами эвкалипта, мяты, пихты. Они обладают противомикробным и противовоспалительным действием», — советует Евгений Батаев.
3. Если насморк вызван аллергией, уменьшить отек слизистой, устранить заложенность и снизить выделение слизи помогут антигистаминные средства. Кроме того, стоит исключить контакт с аллергеном.
«Для лечения осложненных форм гайморита и ринита или при тяжелых аллергических реакциях на местные раздражители, а также в качестве профилактики соплей у взрослых могут быть назначены кортикостероиды», — говорит Ирина Дронова.
Профилактика насморка
Чтобы предотвратить желтые сопли, важно укреплять иммунитет и соблюдать правила гигиены. Вот что для этих целей советуют наши эксперты:
Закаляйтесь.
Поддерживайте физическую активность. Умеренная физическая нагрузка укрепляет иммунитет, так как улучшает циркуляцию крови и ускоряет перемещение белых кровяных клеток и антител к местам инфекции. Кроме того, физическая активность помогает снизить воспалительные процессы в организме.
Чаще гуляйте на свежем воздухе.
Полноценно питайтесь с достаточным количеством белков, витаминов, минералов в рационе.
Увлажняйте слизистую носа и воздух в квартире, особенно во время отопительного сезона.
Промывайте нос после посещения пыльных мест, контакта с аллергенами.
Во время эпидемии ОРВИ избегайте тесного контакта с людьми и посещения многолюдных мест. Носите в этот период медицинскую маску и своевременно меняйте ее. А также чаще мойте руки и используйте антисептики.
Проветривайте помещения, чаще делайте влажную уборку.
Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем.
Ежегодно прививайтесь от гриппа.
Не переохлаждайтесь.