Что произойдет с организмом, если отказаться от красного вина

Существует такое мнение, что бокал красного вина полезен для сердца и сосудов. На самом деле это очень спорный вопрос, говорят ученые. Во-первых, алкоголь априори не может быть полезен. Во-вторых, такая привычка может не вредить, если человек правильно питается, регулярно занимается спортом, у него хорошая генетика и нет хронических заболеваний. Но такого в современном обществе найти довольно сложно.