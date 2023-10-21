Что произойдет с организмом, если отказаться от красного вина

Существует мнение, что бокал красного вина за ужином никак не навредит здоровью — наоборот, он даже полезен. Однако эксперты ВОЗ уже давно опровергли эту теорию. Например, ориентируясь на одно
В последние годы ЗОЖ становится трендом: многие знаменитости отказываются от алкоголя и показывают это на своем примере. Например, спиртного больше нет в жизни Дженнифер Лопес, Брэдли Купера, Блейк Лайвли и Тома Харди.
Вот что произойдет с организмом, если вы откажетесь от красного вина.
Уйдет лишний вес
Вино можно считать тройной угрозой для вашего веса и фигуры. Все дело в том, что оно довольно калорийное, особенно сладкие и полусладкие виды. Кроме того, любой алкоголь пробуждает аппетит, заставляя человека съесть гораздо больше, чем ему нужно на самом деле.
И еще один минус: замедляется метаболизм, что тоже негативно сказывается на фигуре.
Снизится риск онкологии
По данным исследований и ВОЗ, алкоголь — это мощный канцероген первой группы. Он может вызвать рак, поскольку при расщеплении в организме образовывает соединения, которые могут повредить ДНК и увеличить риск нескольких типов рака:
рака полости рта;
рака печени;
рака гортани;
колоректального рака;
рака молочной железы.
Восстановится печень
Уже давно не секрет, что из-за употребления алкоголя страдают клетки печени. Каждый раз, когда вы выпиваете даже один бокал вина, органу становится тяжело — погибают несколько сотен клеток. Это повышает риск воспаления печени, могут развиться опасные заболевания, в том числе алкогольный гепатит, стеатоз, ожирение печени, фиброз и цирроз.
Улучшится работа сердца
Существует такое мнение, что бокал красного вина полезен для сердца и сосудов. На самом деле это очень спорный вопрос,
В любом случае, отказавшись от алкоголя, вы поможете своему сердцу и защитите себя от инфаркта и инсульта.
Сон станет крепче
Вино и любой другой алкоголь помогают уснуть лишь на первых этапах. Но это очень временный эффект. Сам сон становится беспокойным, тревожным, человек может просыпаться несколько раз за ночь. Вскоре эффект снотворного и вовсе пропадает.
Люди, которые отказались от алкоголя, заметили, что стали лучше спать и чаще высыпаться,
Улучшится внешний вид
У людей, которые пьют вино даже в малых дозах, кожа становится тоньше и суше. Появляется стянутость, приходится покупать все больше увлажняющих средств, которые не всегда помогают. Все дело в том, что алкоголь буквально вытягивает влагу из организма, что приводит к обезвоживанию.
Помимо этого на коже могут появиться различные покраснения. Это или яркие красные пятна, или прыщи, которых будет становиться все больше. Спиртное провоцирует расширение кровеносных сосудов, заставляет наши сальные железы работать активнее. Результат, как говорится, налицо.