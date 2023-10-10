Наверное, бутылочка настойки валерианы или пустырника хранится почти в любом холодильнике. Это известные успокоительные средства, которыми пользовались еще наши бабушки. Однако не все понимают, какая между ними разница и в каком случае лучше подойдет валерьянка, а в каком — пустырник. Спросили об этом врача-терапевта Ольгу Бакшутову.