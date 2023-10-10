Наверное, бутылочка настойки валерианы или пустырника хранится почти в любом холодильнике. Это известные успокоительные средства, которыми пользовались еще наши бабушки. Однако не все понимают, какая между ними разница и в каком случае лучше подойдет валерьянка, а в каком — пустырник. Спросили об этом врача-терапевта Ольгу Бакшутову.
Терапевт, руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК
По словам врача, оба препарата обладают широким спектром действия и помогают нормализовать эмоциональный фон. Однако стоит учитывать:
если стрессовое состояние связано с беспокойством и повышенной тревожностью, в качестве успокоительного средства лучше выбрать валериану;
если причиной психологического расстройства стали проблемы с сердцем, стоит обратить внимание на пустырник.
«Эффект после принятия настоек раскрывается постепенно, поэтому не рекомендуется их использовать при экстренной необходимости снять нервное перенапряжение», — добавила терапевт.
В обеих настойках содержатся вещества, которые оказывают не только седативный и гипотензивный эффект, но и спазмолитический. При этом назначение двух схожих лекарственных препаратов различается.
Настойку пустырника применяют при болезненных менструациях, нарушениях репродуктивной функции и проблемах с сердцем и сосудами.
Основное действие валерианы - расслабляющее и успокоительное, поэтому она рекомендуется при спазмах ЖКТ, эпилепсии, защемлении и коликах.
Можно ли совмещать?
По словам Ольги Бакшутовой, употреблять настойки пустырника и валерианы можно и одновременно. В таком случае травы дополняют действие друг друга и усиливают влияние на вегетативную и нервную системы.
«Совместный прием этих препаратов способствует избавлению от мигрени, вызывает успокоительный эффект, снижает возбудимость, а также выступает в роли снотворного. Кроме того, одновременное употребление настоек показано людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прием препаратов помогает избавиться от тахикардии, понизить артериальное давление и улучшить кровообращение в сосудах», — добавила Ольга Бакшутова.
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