Что делать, если резко упало давление: инструкция кардиолога

Если вдруг человека стало рвать (крайне неприятно, но такое бывает при гипотоническом кризе), то переступите брезгливость и помогите ему. Рвотные массы нужно удалить изо рта.

Если это ваш близкий человек и вы знаете, что с ним такое бывает, то наверняка у него должны быть препараты, которые вводятся внутривенно или внутримышечно. Достаньте лекарства и введите их, но только если вы уже делали это раньше и точно знаете, что без них никак.