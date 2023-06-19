Что делать, если резко упало давление: инструкция кардиолога

Жаркая погода — один из факторов гипотонического криза, то есть резкого снижения артериального давления, которое может произойти абсолютно с каждым. Если у человека и раньше были проблемы с давлением, то он точно находится в зоне риска.
«При гипотонии и развитии криза у человека начинает кружиться голова, появляется шум в ушах, он бледнеет, учащается пульс, может проступить пот, при этом холодеют руки и ноги. Далее возможна потеря сознания», — говорит кардиолог.
Поэтому так важно знать, как правильно поступать, чтобы помочь, а не навредить пострадавшему.
Если человек в сознании
Уложите на ровную твердую поверхность, слегка приподняв ноги (можно положить валик или подушку). Это делается для того, чтобы кровь прилила к мозгу и сердцу.
С этой же целью можно сделать массаж ног - плавно, переходя от стоп к тазу. Делайте через одежду, эффект от этого не снизится.
Расстегните воротник пострадавшего, снимите ремень, тугие браслеты — все, что может мешать движению крови.
Откройте форточку, можно включить вентилятор — необходим приток свежего воздуха. Подойдут кондиционер и даже ритмичные обмахивания газетой.
Приготовьте пострадавшему теплый сладкий чай. Это улучшит кровоснабжение мозга и даст ему питание за счет сахара.
Можно использовать и дополнительные приемы: похлопать по щекам, поднести к носу ватку с нашатырем. Это тоже поможет активировать кровеносную систему.
«Если вокруг есть еще люди, то не стесняйтесь, просите их о помощи. Помните, чем дольше у человека понижено давление, тем больше страдает головной мозг», — напоминает Алексей Жито.
Если человек без сознания
Первое и самое важное: сразу же позвоните в скорую помощь. Универсальный номер — 112, по нему можно вызвать все службы быстрого реагирования.
Переверните человека на бок, аккуратно откройте ему рот и следите, чтобы язык не заслонял вход в дыхательные пути.
Если вдруг человека стало рвать (крайне неприятно, но такое бывает при гипотоническом кризе), то переступите брезгливость и помогите ему. Рвотные массы нужно удалить изо рта.
Если это ваш близкий человек и вы знаете, что с ним такое бывает, то наверняка у него должны быть препараты, которые вводятся внутривенно или внутримышечно. Достаньте лекарства и введите их, но только если вы уже делали это раньше и точно знаете, что без них никак.
Что делать, если давление резко подскочило
По словам кардиолога Анны Кореневич, кратковременное повышение артериального давления доставляет неприятности и многих сильно пугает, но на самом деле оно неопасно. Что надо делать в таком случае? Инструкция — ЗДЕСЬ.