Злые шуточки про ПМС и «шалят гормоны» слышала, наверное, любая женщина. Но влияние половых гормонов на женский организм преувеличить нельзя. Это вовсе не «отмазка», чтобы объяснить плохое настроение и постоянное желание плакать. Это физиология.
Врач-эндокринолог Наталья Таныгина объяснила, как резкие колебания гормонов способны испортить характер даже самой милой дамы и навредить соматическому здоровью и на какие признаки гормональных сбоев стоит обратить особенное внимание.
кандидат медицинских наук, эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Гормоны одни, а реакции — разные
«Человек очень интересно устроен: и мужской, и женский организм регулируются одними и теми же гормонами, в том числе и половыми. Разница только в их количестве и соотношении, — рассказывает врач-эндокринолог. — У мужчин все просто: есть главные, есть вспомогательные гормоны, которые стабильно и предсказуемо вырабатываются всю жизнь, и количество их зависит лишь от возраста, образа жизни и наследственности. У женщин все по-другому. Те же самые гормоны скомбинированы максимально причудливо, периодически принося в жизнь и самочувствие их обладательницы неразбериху и непредсказуемость».
В основе — два гормона
Два гормона, лежащие в основе женского менструального цикла, — это эстроген (главный представитель — эстрадиол) и прогестин (прогестерон).
«Это основа женской жизни, и не только интимной, — объясняет врач. — За месяц эти гормоны успевают поменять свое соотношение три раза, что, разумеется, сильно отражается на поведении и настроении женщины.
Эстрадиол — основной женский гормон. Его ключевая роль — вырастить яйцеклетку.
«Параллельно он отвечает за хорошее самочувствие, нормальный сон, позитивное настроение, усиливает половое влечение. Эстрадиол влияет и на внешность: очищается кожа, укрепляются ногти, приобретают блеск волосы. Кроме того, эстрадиол обладает анаболическим действием, но это лучше всего заметно, когда его нет: вес начинает прибавляться», — поясняет Наталья Таныгина.
Задача второго важнейшего женского гормона — прогестерона — яйцеклетку сохранить и создать ей комфортные условия для оплодотворения.
«Как и у эстрадиола, эффекты прогестерона не ограничиваются только яичником и маткой, — продолжает врач. — Прогестерон задерживает жидкость, влияет на чувствительность клеток к инсулину, немного снижает выработку желчи, а также способствует набору жировой массы».
Из-за разного уровня этих гормонов перемены случаются в организме женщины каждые 7-10 дней.
«С 5-7 дня от начала менструального цикла — время эстрогенов. Женщина расцветает. Настроение хорошее, работоспособность повышается, и весь мир прекрасен, — объясняет эндокринолог. — Эстрогены потихоньку накапливаются и достигают своего пика к середине цикла. Происходит овуляция, и „командующий“ организмом меняется: на первый план выходит прогестерон. Он также постепенно накапливается и достигает пика к 23-24 дню. У женщины набухает грудь, нарушается настроение, появляются отеки, тянет на сладкое, снижается половое влечение. Эстрогены в эту фазу цикла также довольно высоки, но прогестерон их эффекты несколько блокирует».
Если оплодотворение наступило, в женском организме продолжит хозяйничать прогестерон. Если нет, то его количество, как и эстрогенов, сильно снижается и начинается менструация.
«Низкий уровень гормонов длится около недели. Пару дней до самой менструации — это и есть предменструальный синдром, ПМС, и около пяти дней после ее начала. Неудивительно, что женщине справиться со своими гормонами нелегко, — резюмирует эксперт. — А ведь есть еще щитовидная железа, работа которой может вмешиваться в ритм секреции половых гормонов».
В менопаузу не легче
Но существует еще и менопауза, когда яичники угасают и начинают снижать продукцию гормонов.
«Если у мужчин снижение тестостерона происходит постепенно и организм к этому адаптируется легче, то у женщин этот процесс вызывает настоящую гормональную бурю. Она проявляется приливами жара, нарушением настроения, прибавкой веса и кучей других „приятностей“. Вот и получается: с гормонами женщине трудно, а без них — еще хуже», — говорит врач.
Тревожные признаки
Есть ряд симптомов, которые могут стать поводом для волнения женщины:
сбои в менструальном цикле,
немотивированные скачки давления,
резкие изменения веса и внешности,
проблемы с либидо,
изменение роста волос на теле (их становится больше),
появление прыщей,
проблемы с кожей и волосами,
изменения, связанные с молочными железами.
«Все это — поводы для общения с гинекологом. И откладывать визит к врачу в этом случае не стоит», — говорит доктор.