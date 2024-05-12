«Человек очень интересно устроен: и мужской, и женский организм регулируются одними и теми же гормонами, в том числе и половыми. Разница только в их количестве и соотношении, — рассказывает врач-эндокринолог. — У мужчин все просто: есть главные, есть вспомогательные гормоны, которые стабильно и предсказуемо вырабатываются всю жизнь, и количество их зависит лишь от возраста, образа жизни и наследственности. У женщин все по-другому. Те же самые гормоны скомбинированы максимально причудливо, периодически принося в жизнь и самочувствие их обладательницы неразбериху и непредсказуемость».