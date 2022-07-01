6 самых ядовитых змей России: как они выглядят и где обитают

Самая распространенная ядовитая змея России — это обыкновенная гадюка. Она обитает практически на всей территории страны. Предпочитает болотистую местность, поля и смешанный лес, берега водоемов. Особенно активна в конце весны и летом. Змея достигает длины до 60 см, имеет серую или красно-бурую окраску, иногда с черными вкраплениями. Гадюка достаточно пуглива и кусает в случае самообороны, если ее сильно потревожить, в противном случае предпочитает бегство.
Укус ее опасен, но редко приводит к гибели людей, типична жгучая боль в месте укуса, отек и аллергические реакции. У людей возможны тошнота с рвотой, головокружения, бледность и потливость, понос. Обычно симптомы держатся до 3-4 дней и проходят бесследно. «Доктор Питер» обсудил с Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом, какие еще змеи водятся в РФ и чем они опасны.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Степные гадюки
Во многом эта сестра обыкновенной гадюки по повадкам и образу жизни не отличается.
Ее укус также не смертелен, но может быть достаточно болезненным и грозит развитием аллергической реакции. Обитает эта представительница пресмыкающихся в степной местности, хвойных лесах и засушливых территориях. Внешне это змея длиной до 60 см, имеющая буро-серый цвет, нечеткие пятна по бокам и темную полосу вдоль хребта.
Кавказская гадюка
Еще одна двоюродная сестра обычной гадюки, но имеющая более насыщенную и яркую окраску. Ее ключевое отличие от своих лесных и степных сестриц — яркая окраска шкурки, имеющая оранжево-желтый окрас или красно-кирпичный.
На территории нашей страны ее можно встретить преимущественно на территории Краснодарского края и прилегающих областей. Наряду с другими видами гадюк, кавказская не нападает первой, предпочитая бегство. Но если наступить ей на хвост или бить палкой, он атакует. Яд не смертелен, но место укуса болезненно и возможны аллергические реакции.
Щитомордник — змея с вибрирующим хвостом
В длину эта змея достигает 70 см или более. В нашей стране ее можно встретить в различных регионах — в низовье Дона, Сальской степи, в прибрежных регионах Волги или Приморье, на Дальнем Востоке.
Щитомордник не агрессивен, он предпочитает скрываться от опасности и будет атаковать только в безвыходной ситуации, если нет возможности отступить. О возможности нападения будет говорить вибрирующий кончик хвоста.
Укус щитомордника очень болезненный, но смертельной опасности не несет. Если змея кусает в области мягких тканей живота, возможно внутреннее кровотечение, некроз тканей. Недомогание после укуса длится до 7-10 дней, затем наступает выздоровление.
Гюрза — одна из самых крупных змей
Самая крупная из змей России и наиболее опасная. В длину ее тело может достигать двух метров. Встретить эту красавицу можно в Дагестане, на северном Кавказе. Она имеет сероватый или коричневый оттенок шкурки. Относительно не агрессивная змея, но в случае опасности может атаковать, при приближении к ней на достаточно близкое расстояние. Гюрза быстрая, если она примет ваши действия за агрессию, атакует молниеносно, совершая прыжки на расстояние собственного тела. Кроме того, эта змея отлично лазает по ветвям деревьев.
В прохладный период она наиболее активна днем, в жару — в ранние утренние часы или по вечерам, ночью. Укус этой змеи может привести к летальному исходу, поскольку обладает гемолитическим действием — разрушает эритроциты в крови, которые переносят кислород в ткани тела. При подозрении на укус именно гюрзы необходимо немедленно получить медицинскую помощь, введение специальной сыворотки, нейтрализующей яд. В противном случае все может закончиться плачевно.
Тигровый уж — красивый и почти не опасный
Эта змейка достигает метра в длину и обладает яркой тигровой расцветкой. Обитает преимущественно в Дальневосточных регионах. Предпочитает местность с болотами, речками и высокой влажностью. Особенность тигрового ужа в том, что он может быть и безвредным, и ядовитым. Это зависит от того, чем он питается. Если это ядовитые жабы, то и сам ужик станет ядовитым. Если же в его рационе мало амфибий, он не представляет опасности.
Но даже если это представитель ядовитых ужей, он может укусить, если практически совать ему пальцы в рот. Его ядовитые зубы расположены глубоко во рту. Прямой угрозы для людей не представляет, если только вы не будете тыкать ему пальцем в пасть.
Если вы встретили змею — что делать?
В местности, где вероятна встреча со змеями, необходимо соблюдать простые правила предосторожности. Чтобы змея не напала на вас и не укусила, необходимо:
Не трогать пресмыкающееся и объяснить детям, что это не игрушка.
Не ходить с босыми ногами, предпочитая обувь с закрытым носом и пяткой, а в идеале — сапоги.
Осторожно ходить в области густой травы, камышей, зарослей и кустов. Не лезть в ямы.
В темное время суток на природе стоит ходить с фонарем, многие змеи предпочитают активность в ночные часы.
Если в местности много грызунов, вероятность встретить змей — крайне высока.
Не разбивайте палатки в области пней и деревьев с дуплами.
Увидев змею, не паникуйте, не делайте резких размашистых движений, отойдите медленно подальше, она сам уползет.