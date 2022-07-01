6 самых ядовитых змей России: как они выглядят и где обитают

Самая распространенная ядовитая змея России — это обыкновенная гадюка. Она обитает практически на всей территории страны. Предпочитает болотистую местность, поля и смешанный лес, берега водоемов. Особенно активна в конце весны и летом. Змея достигает длины до 60 см, имеет серую или красно-бурую окраску, иногда с черными вкраплениями. Гадюка достаточно пуглива и кусает в случае самообороны, если ее сильно потревожить, в противном случае предпочитает бегство.

Укус ее опасен, но редко приводит к гибели людей, типична жгучая боль в месте укуса, отек и аллергические реакции. У людей возможны тошнота с рвотой, головокружения, бледность и потливость, понос. Обычно симптомы держатся до 3-4 дней и проходят бесследно. «Доктор Питер» обсудил с Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом, какие еще змеи водятся в РФ и чем они опасны.