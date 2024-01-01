5 болезней, которые зависят от национальности: иммунолог Парецкая объяснила, в чем связь

Это один из самых агрессивных видов рака, поражающий кожу. Гораздо чаще, чем все другие люди в мире, им страдают австралийцы. Ежедневно выявляется 30 человек этой нации, умирают как минимум 1000 человек в год. По сравнению с россиянами риски у них в 6-10 раз выше, а течение — агрессивнее. Проблема связана с двумя факторами — географическим расположением континента и генами его жителей . Австралия, как и многие другие южные регионы, солнечная страна, поэтому люди подвергаются воздействию опасных ультрафиолетовых лучей гораздо чаще. Условия ухудшают еще толщина озонового слоя, солнечная активность и высота светила над горизонтом. В Австралии все эти факторы максимально отрицательные.