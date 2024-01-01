5 болезней, которые зависят от национальности: иммунолог Парецкая объяснила, в чем связь

Большинство соматических или инфекционных заболеваний, которые распространены по всему миру, никак не связаны с национальностью. Ими одинаково болеют все. Но с учетом того, что каждая национальность — это уникальный генетический код, который формировался веками, то и определенные болезни тоже могут наследоваться в связи с национальной принадлежностью.
Все это проявления определенных мутаций генов, которые закрепились в поколениях только определенных народностей. «Доктор Питер» с врачом-иммунологом Еленой Парецкой, выделили пять наиболее известных распространенных патологий.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Рак молочной железы и яичников
Наследственная форма этой патологии, которая связана с мутациями в двух генах — BRCA1 и BRCA2, гораздо чаще, агрессивнее и тяжелее протекает у евреев-ашкенази. Примерно 3% всех людей этой нации — носители мутации, которая провоцирует рак. У других наций этот процент составляет до 0,2. Подобная ситуация создает условия для того, что риск развития рака груди у женщины возрастает до 70%. Мужчины с подобным геном тоже рискуют, но у них шансы составляют около 6-7%.
Помимо рака груди эта же мутация повышает риск рака яичников, составляя до 17-40%. Дополнительно выше риск опухолей простаты и поджелудочной железы. Выявить подобную проблему помогают генетические тесты, и хотя риска это не уменьшит, но можно регулярно проходить обследования и поймать заболевание на ранней стадии.
Непереносимость алкоголя
По сравнению с европейцами азиаты, особенно японцы, китайцы и вьетнамцы, очень плохо переносят алкоголь. Поэтому они гораздо реже страдают от алкоголизма. Проблема связана с нарушениями на генетическом уровне в выработке фермента, расщепляющего алкоголь, — это АДГ (алкоголь-дегидрогеназа).
Примерно у 50% жителей Японии этот фермент почти не работает, и на фоне приема алкоголя у них возникает крайне негативная реакция: приливает кровь к коже, из-за чего лицо и тело краснеет, возникают мучительная тошнота, головокружение и сердцебиение. Подобные реакции заставляют людей отказаться от алкоголя, поэтому и алкоголизм встречается очень редко.
Агрессивная меланома
Это один из самых агрессивных видов рака, поражающий кожу. Гораздо чаще, чем все другие люди в мире, им страдают австралийцы. Ежедневно выявляется 30 человек этой нации, умирают как минимум 1000 человек в год. По сравнению с россиянами риски у них в 6-10 раз выше, а течение — агрессивнее. Проблема связана с двумя факторами — географическим расположением континента и генами его жителей. Австралия, как и многие другие южные регионы, солнечная страна, поэтому люди подвергаются воздействию опасных ультрафиолетовых лучей гораздо чаще. Условия ухудшают еще толщина озонового слоя, солнечная активность и высота светила над горизонтом. В Австралии все эти факторы максимально отрицательные.
А если добавить сюда унаследованную в генах чувствительность кожи к раковому перерождению — это объяснение того, что за последние 30 лет количество меланомы в Австралии даже выросло вдвое. Вспомним еще и тот факт, что местные жители — это выходцы с других континентов, светлокожие и не приспособленные к защите от такого активного солнца. Темнокожий континент — Южная Африка, расположенный на том же меридиане, страдает от меланомы в 80 раз реже.
Проблемы с легкими
Темнокожие жители США достоверно чаще страдают от различных патологий бронхолегочной системы, чем все остальные люди в мире. У них выше риск астмы, от которой риск умереть также повышен — примерно в 4 раза. В 16 раз чаще эти люди страдают от саркоидоза — хронического воспалительного процесса в легких. И хотя они меньше курят, но на 50% чаще погибают от рака легких в сравнении с европейцами.
Конечно, определенную роль играют и условия жизни, но гены есть гены, они проявляют свое влияние. Чувствительность бронхов к раздражителям у них значительно выше, поэтому вероятность тяжелых проблем с легочной системой у них достоверно большая.
Болезнь Альцгеймера
Еще одна проблема людей, имеющих черный цвет кожи и проживающих в Африке и других странах. У них при обследовании гены формировали большее количество бета-амилоида, поражающего клетки мозга. Именно они формируют симптомы болезни Альцгеймера, и чем их больше, тем тяжелее будет протекать патология. Примерно у 71% чернокожих людей в зрелом и старческом возрасте выявляются признаки патологии, в то время как у европейцев это менее 50%.