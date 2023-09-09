Прививка от зависимости: ученые смогли вылечить алкоголизм у макак на генном уровне

Справиться с зависимостью очень трудно, об этом вам скажет любой человек, который хоть раз в жизни пробовал бросить курить. Поэтому ученые пытаются найти эффективные способы помочь людям, решившим обуздать тягу к чему-либо.
Так, эндокринолог Зухра Павлова в своем
Как отмечает врач, исследователи использовали генную терапию. В рамках эксперимента они сначала пристрастили восемь обезьян к пиву. После этого подопытных животных разделили на две группы. Половина макак получила лекарства, половина — нет. Первые в результате стали пить на 90% меньше спиртного и за год ни разу не ушли в запой. А вот их сородичам из второй группы повезло меньше: зависимость никуда не делась.
Суть лечения заключалась в следующем. Авторы исследования взяли ген, который кодирует выработку белка GDNF, ответственного за рост нейронов. Затем они присоединили его к безопасному аденовирусу, который нередко используют в вакцинах. В организме макаки он проник в клетки мозга и заставил их вырабатывать больше сигнального белка. Этот процесс восстанавливает работу дофаминовой системы.
Дофамин известен как гормон удовольствия, у алкоголиков его выработка снижена. Именно поэтому зависимые люди так страдают при отказе от спиртных напитков.
Медицина продолжает развиваться. Поэтому есть шанс, что уже в будущем обычная прививка сможет вылечить людей с алкоголизмом. В перспективе лечить таким образом можно будет и другие зависимости — от еды или, например, табака. Увы, пока приходится обходиться силой воли.
Кстати
Если с сигаретами и алкоголем все более или менее понятно, то вот зависимость от конкретных продуктов для многих становится неожиданностью. Например, вы наверняка слышали, что картофельные чипсы — не самая полезная еда. Но знали ли вы, насколько сильно можно пристраститься к этому хрустящему снеку? О других подобных продуктах, вызывающих зависимость, можно узнать ЗДЕСЬ.