Прививка от зависимости: ученые смогли вылечить алкоголизм у макак на генном уровне

Как отмечает врач, исследователи использовали генную терапию. В рамках эксперимента они сначала пристрастили восемь обезьян к пиву. После этого подопытных животных разделили на две группы. Половина макак получила лекарства, половина — нет. Первые в результате стали пить на 90% меньше спиртного и за год ни разу не ушли в запой. А вот их сородичам из второй группы повезло меньше: зависимость никуда не делась.